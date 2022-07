Evropski podprvaki tudi globalno lažje dihajo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugem nastopu na tretjem turnirju lige narodov v Gdansku po Srbiji (3:0) premagala še Bolgarijo s 3:1 (22, -22, 18, 16). Slovenci so upravičili vlogo favoritov in prekosili bolgarske tekmece, poleg tega pa so pomembno zmago dosegli tudi Italijani, ki so proti Iranu slavili s 3:1 v nizih in Sloveniji utrli pot na sklepni turnir.

Slovenija : Bolgarija 3:1 (22, -22, 18, 16) Dvorana Ergo, glavni sodnik Paul Alexi Szabo (Romunija). Slovenija: T. Štern 18, Pajenk 9, Kozamernik 8, Gasparini, Košenina, Vinčić, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern 2, Videčnik, Ropret 1, Urnaut, Čebulj 14, Možič 14; Bolgarija: Karjagin, Čavdarov, Kolev 8, Atanasov 15, Gocev 8, Dimitrov, Saganov 2, Asparuhov 4, Parapunov 7, V. Ivanov, Valčinov, S. Ivanov 1, Petkov, Nikolov 13.

Iranci so tako ostali pri 14 točkah in zdaj za osmo Slovenijo zaostajajo za točko. Zmaga danes ob 17. uri prav proti azijskemu predstavniku bi tako Slovencem že na široko odprla vrata do Bologne, kjer bo zaključni turnir na sporedu med 20. in 24. julijem. Prvi niz je proti Bolgariji je bil kljub dobremu začetku Slovencev presenetljivo dolgo časa izenačen. Mlada bolgarska zasedba je vseskozi držala stik z dvakratnimi zaporednimi evropskimi podprvaki in vodila še pri 20:19. Nato je vendarle bolje začel delovati tudi slovenski blok, po odličnem napadu Roka Možiča pa je bilo po treh zaporednih točkah na semaforju hitro 22:20.

Rok Možič je bil spet udarni igralec Slovenije. FOTO: FIVB

Tudi drugi niz je bil od začetka izenačen, ekipi pa sta se vseskozi menjavali v vodstvu. Po bolgarski prednosti za točko so Slovenci s tremi zaporednimi uspešnimi napadi znova prešli v vodstvo (16:14), a nato popustili in dovolili tekmecem vodstvo z 20:19. Tudi zaključek niza ni bil na ravni prvega in Bolgari so dvoboj izenačili. Izguba drugega niza je Slovence predramila. Po boljšem začetku so hitro prešli v vodstvo s 5:2, nato povečali prednost (9:4) in si zagotovili mirno končnico ter niz s 25:18 po odličnem udarcu Tončka Šterna.

Četrti niz je bil od začetka še izenačen, Slovenci pa so s serijo točk po asu Šterna vodili s 15:10, po bloku Alena Pajenka tudi z 18:11 in dokončno strli odpor nasprotnega moštva. Slovenija je v napadu dosegla osem točk več (53:45), osem točk pa je bila razlika v korist Slovenije tudi po točkah iz napak tekmecev (31:23). Razmerje v blokih (10:9) in doseženih asih (3:4) pa je bilo bolj izenačeno.

Vedeli smo, da imajo Bolgari dobre posameznike. A smo potrdili, da smo močnejše moštvo. Rok Možič

Prestava višje

»Osredotočamo se le na vsak dvoboj posebej. Sliši se kot kliše, a razmišljamo le o tekmi, ki je pred nami. Proti Srbiji smo igrali, kot smo si želeli, tokrat je bilo težje. Morali smo opraviti nekaj menjav, da bi se tisti, ki so bili po včerajšnjem poznem zaključku nekoliko utrujeni, bolj spočili. Vesel sem, da smo osvojili tri točke. Čaka nas Iran in imamo priložnost, da napravimo ne ravno odločilen, a velik korak k zaključnemu turnirju,« je ocenil slovenski selektor Mark Lebedew.

»Pričakovano je bila to tekma, ki smo jo morali dobiti. Dobro smo vstopili vanjo in v prvem nizu pokazali, kako moramo igrati, v drugem pa smo se preveč sprostili. Nismo bili osredotočeni, a smo uspešno pripeljali tekmo do konca,« je poudaril srednji bloker Jan Kozamernik.

Sprejemalec Rok Možič je dodal: »Proti Srbiji smo odlično super, ekipa je bila vrhunska, nimam kaj dodati. Vedno sem vesel, tudi ko sem na klopi, da lahko spodbujam ekipo in ji pomagam, da zmaguje, kar je najpomembnejše. Vedeli smo, da imajo Bolgari dobre posameznike, kar so tudi dokazali. A smo potrdili, da smo močnejše moštvo. In ko smo zaigrali v prestavi višje, nam Bolgari v zadnjih dveh nizih niso bili niti blizu.«