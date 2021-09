Franček Gorazd Tiršek se je podpisal na zastavo slavnih

V Ljubljani so danes pripravili slovesni sprejem za slovenske paralimpijce in njihove spremljevalne ekipe, ki so uspešno nastopili na paralimpijskih igrah. Nosilec dveh kolajn iz Tokia Franček Gorazd Tiršek se je ob tem podpisal na zastavo slavnih slovenskega predsednika Boruta Pahorja.



Tiršek je Sloveniji priboril srebrno in bronasto medaljo v strelstvu. Po tekmovalni plati je Tokio 2020 Sloveniji prinesel še 24. mesto strelca, ki je mnogim poznan pod vzdevkom Nani. V Tokiu je za deseto in 42. mesto poskrbel drugi član strelske ekipe, pri 67 letih veteran iger Franc Pinter.



Letošnje paralimpijske igre, ki bi sicer zaradi pandemije novega koronavirusa morale biti lani, so prinesle še deveto in 13. mesto kolesarja Aneja Dopliharja, sedmo mesto atleta Henrika Planka, dve 16. mesti plavalca Tima Žnidaršiča Svenška, slovo po predtekmovanju v skupini v namiznem tenisu za Luko Trtnika in uvrstitev v osmino finala za lokostrelca Dejana Fabčiča.

Pahor: Občudovanja vredne osebnosti

Večina odprave se je zbrala danes v Ljubljani, kjer so jim pripravili sprejem, jim voščili, jih pozdravili, čestitali ter vsem pripravili dobrodošlico po vrnitvi domov. Na dogodku jih je pozdravil tudi predsednik Slovenije Borut Pahor. S seboj je prinesel zdaj že zelo prepoznaven športni in navijaški rekvizit, zastavo slavnih, na kateri se bohotijo podpisi slovenskih športnih junakov. Med temi je od danes tudi podpis nosilca štirih slovenskih paralimpijskih kolajn Tirška.



»To je del slovenskega športa in slovenski šport je danes en pomemben povezovalec našega narodovega in državnega, družbenega življenja. Veliko stvari to skupnost deli, šport je ena redkih dejavnosti, kjer se povežemo, navijamo, dihamo kot skupnost, to je res izjemnega pomena. Tukaj smo na sprejemu športnikov, ki so nastopali na paralimpijskih igrah. Gre za ljudi, ki so kljub svoji invalidnosti šli preko dvomov, notranjih spraševanj, težav, problemov in dosegli športni Parnas. To so občudovanja vredne osebnosti, ki so navdih ne samo invalidom, ampak celotni skupnosti, « je povedal Borut Pahor.

