Bagnaia je ubranil prednost in se zavihtel na prestol

Italijan Franco Bagnaia (Ducati) je novi svetovni prvak razreda motoGP. Na zadnji postaji sezone v Valencii je osvojil deveto mesto, kar je bilo dovolj, da je v skupnem seštevku ubranil naskok pred edinim tekmecem v boju za lovoriko, lanskim prvakom Fabiom Quartararojem (Yamaha). Francoz je bil danes četrti.

Bagnaia je imel pred zadnjo dirko sezone 23 točk prednosti, kar je pomenilo, da je moral končati vsaj na 14. mestu ne glede na dosežek edinega tekmeca za lovoriko. Razplet je na koncu pokazal, da je bila prednost Italijana dovolj velika. Bagnaia niti ni pretirano tvegal, čeprav sta se s Quartararojem v uvodnih krogih, ko sta še vozila skupaj, celo dotaknila. A branilec naslova, ki je sicer vozil pred Italijanom, je bil daleč od zmage, ki jo je nujno potreboval.

Vprašanje prvaka je bilo osrednje v tem dirkaškem koncu tedna, ko so do sija žarometov prišli tudi pri Suzukiju. V japonski ekipi so naznanili, da se bodo po letošnji sezoni umaknili iz elitnega tekmovanja kot tovarniška ekipa, a so na koncu za slovo dobili največ, saj je dirko dobil njihov dirkač Alex Rins, drugi je bil Južnoafričan Brad Binder (KTM), tretji pa še en domačin Jorge Martin (Pramac Ducati).