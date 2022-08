Grd padec ni pustil posledic, Gajser konkurenčen najboljšim

Prvo vožnjo dirke motokrosistov za VN Švedske v Uddevalli je v razredu MXGP dobil Francoz Maxime Renaux pred še dvema voznikoma Yamahe, Švicarjem Jeremyjem Seewerjem in Nizozemcem Glennom Coldenhoffom. Tim Gajser (Honda), ki zanesljivo vozi proti petemu naslovu svetovnega prvaka, je bil četrti. Druga vožnja bo ob 17.10.

Gajser, drugi v kvalifikacijah za moštvenim kolegom Mitchem Evansom, je še malce čutil bolečine v prstih na nogah in v zapestju po grdem padcu v sobotni vožnji na čas, ki pa mu, kot je povedal pred dirko, ni pustil hujših posledic. Štartal je solidno, iz prvega ovinka prišel šesti, potem pa kmalu pridobil dve mesti, nakar se je sprijaznil s četrtim mestom in ni napadal tekmecev, hkrati pa ni dovolil, da bi ga kdo ogrozil.

Proga na Švedskem je zelo raznolika. FOTO: Honda Racing

Petindvajsetletni as iz Pečk je imel pred VN Švedske 122 točk prednosti pred Seewerjem, razlika se je le malo zmanjšala. Do konca sezone so še tri dirke, naslednja v nedeljo na Finskem, kjer bo Slovenec najverjetneje postal prvak. Na dosedanjih 14 dirkah je zmagal osemkrat, toda v zadnjem času ni bil v najboljši formi, na Češkem je bil tretji, nazadnje v Belgiji pa sedmi.

V šibkejšem razredu MX2 je slovenski dirkač Jan Pancar osvojil 12. mesto; zmagal je Francoz Tom Vialle, drugi je bil Belgijec Jago Geerts, tretji pa Norvežan Kevin Horgmo.