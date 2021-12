Gajser upa, da je naslov prvaka le za eno leto ostal pri tekmecih

Že februarja se bo namreč začela nova sezona svetovnega prvenstva, slovenski as Tim Gajser pa po letošnjem tretjem mestu spet meri povsem na vrh. Gajser je zadnja leta stalnica v vrhu svetovnega motokrosa. Sezona 2021 se je sicer zanj končala nekoliko slabše, kot si je želel, po dveh letih se je tudi končala njegova prevlada prav na vrhu, ko je bil svetovni prvak v letih 2019 in 2020. A tudi tretje mesto ni slab dosežek, čeprav je ob koncu, ko je potekal oster troboj za skupno zmago, ostalo nekaj grenkega priokusa.

V seštevku elitnega razreda MXGP je bil v iztekajočem se letu tretji, v tesnem razpletu sta svetovnega prvaka iz let 2016, 2019 in 2020 premagala Nizozemec Jeffrey Herlings in Francoz Romain Febvre. Navijači so bili seveda razočarani, za nevtralne ljubitelje športa pa je bil zadnji del sezone in še posebej zadnja dirka pravi posladek. O tem, kdo bo svetovni prvak, je namreč odločala prav zadnja vožnja na zadnji dirki v Mantovi.

Res je tudi, da je imel branilec naslova iz leta 2020 med trojico kandidatov najtežje delo. Francoski in nizozemski dirkač sta bila namreč skupaj v treh točkah, Gajser pa je zaostajal 15 točk, kar se je nazadnje izkazalo za preveliko oviro in tudi sam prvi voznik ekipe Honde je že pred dirko vedel, da ima bolj teoretične kot praktične možnosti za osvojitev naslova. Na koncu so o prvaku odločali tudi dobri živci, Herlings na zadnji postaji ni delal napak, medtem ko je Febvre padel in tako predal boj, Gajser pa je po realnih pričakovanjih ostal tretji in pri treh naslovih svetovnega prvaka v elitnem razredu iz let 2016, 2019 in 2020, ima pa še enega v MX2 iz leta 2015.

Brez trdega dela ne bo šlo

Ko so delali analizo dogajanja v iztekajočem se letu, so v Gajserjevi ekipi nedvomno našli dva ključna trenutka: prvi je bil poškodba rame sredi septembra, ko si je na treningu zlomil ključnico. Le nekaj dni po operaciji je že nastopil na dirki na Sardiniji in dobil le 15 točk, morda so na koncu sezone odločile prav te, ki jih na tej dirki zaradi bolečin ni mogel dobiti. Drugi tak trenutek pa je bil na predzadnji dirki sezone v Lombardiji, ko je vodstvo dirke ocenilo, da si je po startu neupravičeno skrajšal pot skozi zavoj in je dobil pet mest pribitka.

Bilo pa je tudi precej dobrih plati. Sezona vrnitve v normalnost po lanski koronski izvedbi se je začela sanjsko, z zmago v Rusiji s polnim izkupičkom 50 točk. Zmagal pa je še na Nizozemskem in v Latviji. Gajser si je v začetku decembra vzel nekaj dni dopusta, zdaj pa je že v pogonu za novo sezono. Najprej kondicijski del, potem, pa bo, kot je pri njem običajno, hitro sledil še del treninga z motorjem. Nova sezona se bo začela že zgodaj, 20. februarja v britanskem Matterley Basinu.

»V zadnjih dveh letih smo se naučili, da se moramo navaditi na spremembe, zato se ne navezujem posebej na določene steze. Toda začetek že februarja nam ne daje veliko prostora za zimske priprave, zato bomo morali trdo delati,« je dejal letos tretji motokrosist sveta.

»Vsako leto je želja, da bi postal svetovni prvak. To si želi vsak, jaz pa še posebej, saj že vem, kakšni so občutki ob tem, in ker sem bil letos tako blizu, bo želja še večja. Vsako leto imamo močnejšo konkurenco, a s pomočjo vseh v moji ekipi Honde sem prepričan, da nam bo uspelo,« pa je cilje pred novo sezono strnil Gajser.