Hamilton ne bo snel uhanov; Gasly: Lahko mi pregledate rit

Lewis Hamilton nima namena upoštevati pravila Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), po katerem vozniki formule 1 med dirkami ne smejo nositi nakita. Ne nazadnje se njegovih uhanov ne da kar tako odstraniti.

Pred nedeljsko VN Avstralije je FIA spomnila tekmovalce, da zaradi varnosti nošenje določene vrste nakita ni dovoljeno. To pravilo, ki je sicer v veljavi že leta, je izpostavil direktor dirke Niels Wittich. V pravilniku piše: »Nošenje nakita, ko so t. i. piercing in kovinske verižice okrog vratu, je prepovedano med dirkami in mora biti pred njimi odstranjeno.«

Med dirkanjem ima Lewis Hamilton pokrita ušesa. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Določilo je bilo dolgo časa mrtva črka na papirju, toda novi direktor Wittich želi varnostne standarde dvigniti na maksimalno raven, da se ne bi ponovila nesreča Romaina Grosjeana leta 2020 v Bahrajnu, piše Autosport. Toda Hamilton meni, da gre v tem primeru za pretiravanje. Ob tem dodaja, da je nekatere njegove uhane nemogoče fizično odstraniti.

»Ne mislim se odreči uhanom. Imajo oseben pomen in nimajo nobenega vpliva na dirkanje. V desnem ušesu imam uhan, ki je dobesedno vsajen. Moral bi ga odstraniti z operacijo ali nekaj podobnega. Zato bo ostal.«

Lewis Hamilton ne bo upošteval pravila FIA. FOTO: Martin Keep/Reuters

Dosledno sledenje pravilom, po katerih morajo vozniki tudi nositi negoreče spodnje perilo, ni po volji vsem. Pierre Gasly je tako izjavil, da lahko FIA »pregleda mojo rit«.

Čeprav gre za prvo iskrico med novim direktorjem in dirkači, situacija verjetno ne bo šla predaleč. Šef Mercedesa Toto Wolff meni, da od Witticha ne bi bilo pametno, da se takoj zaplete s tekmovalci. »Na prvih dirkah je delo opravil zelo dobro in brez večje napake. Res ne verjamem, da je bitka okrog nakita to, kar v tem trenutku potrebuje.«