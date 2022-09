Hamiltonu žal začasne izgube razuma

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton se je opravičil svoji ekipi Mercedes, ker je norel prek moštvenega radia na dirki za veliko nagrado Nizozemske. »Opravičujem se ekipi, sploh se ne spomnim, kaj sem rekel,« je po razburljivi nedeljski dirki v Zandvoortu dejal Britanec.

»Bilo je, kot da sem za trenutek izgubil razum. Ampak to samo zaradi velike strasti do dirkanja,« je v opravičilu dejal Hamilton.

Britanec je imel v nedeljo možnosti za zmago, ko je varnostni avto zapeljal na progo v zaključni fazi dirke. Tekmeci Max Verstappen, George Russell in Charles Leclerc so odšli v bokse po nove gume, Hamilton pa je ostal zunaj v vodstvu. Ko so dirko nadaljevali, je Britanca takoj prehitel Verstappen, Russell in Leclerc pa sta mu sledila.

Lewis Hamilton ni mogel pokvariti veselice na Nizozemskem. FOTO: Yves Herman/Reuters

Hamilton je nato divje godrnjal nad strategijo ekipe, na koncu pa je ob novi zmagi Verstappna sam zasedel četrto mesto.

»Za dirkača smo smetnjak ali vrečke za bruhanje na letalu. Lahko nam reče, kar hoče, in mi moramo to požreti. Takšen je bil vedno odnos med vozniki in nami,« je po dirki pripomnil šef Mercedesa Toto Wolff, ki meni, da je bilo prav, da njegov varovanec takrat ni šel v bokse.

»Na koncu se mu to ni izšlo, vendar smo raje tvegali zmago na dirki, kot da bi bili drugi ali tretji,« je dejal Wolff. Hamiltonov moštveni kolega Russell je bil drugi pred Leclercom. Naslednja dirka sezone bo velika nagrada Italije v Monzi.