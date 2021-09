Hrvati modni kot ognjeni, a brez ognja za Slovence

Jan Kozamernik se je s soigralci veselil uvrstitve v četrtfinale. FOTO: CEV

Težko iz luknje

4.

zapored se je slovenska reprezentanca prebila v četrtfinale evropskega prvenstva

Čuden je potek tekmovanja na evropskem prvenstvu v odbojki. Slovenija je v skupini B za sklep tekmovanja v treh dneh v Ostravi odigrala prav toliko tekem, nato pa je do včerajšnjega dvoboja osmine finala s Hrvaško imela kar štiri dni premora. To se je v začetku obračuna malce tudi poznalo, Hrvati so imeli veter v odbojkarska jadra, a nato so se stvari po kakovosti začele postavljati na mesto. Na koncu je Slovenija mesto v četrtfinalu zabetonirala z zmago s 3:1 (20, 18, –19, 12), za preboj v polfinale se bo v sredo ob 19. uri v Ostravi merila s Češko. Ta je namreč v osmini finala presenetljivo odpravila olimpijsko prvakinjo Francijo s 3:0 (22, 19, 32). Slovenija se bo tako Čehom skušala oddolžiti za poraz v prvem krogu tekmovanja v skupini B, ko je slednja slavila s 3:1.V prvem nizu obračuna s Hrvaško jez blokom in točkami iz prvega tempa v napadu vodil ofenzivo,pa je denimo zbral kar osem točk, na koncu jih je imel 13. Omenili smo kakovost; dvakratni evropski podprvaki so bili v začetnem nizu mnogo boljši pri sprejemu (71 odstotkov proti 47 nasprotnika), v napadu je bil odstotni delež uspešnosti 45:34, Slovencem so uspeli trije bloki, Hrvatom eden. Statistika kot pač statistika, a videlo se je, da so slovenski igralci na drugi elitni ravni kot južni sosedje.Tudi v drugem nizu so imeli varovanci selektorjaboljši sprejem začetnega udarca (71:50 v odstotkih), v napadu je bilo bolj izenačeno z 61:57, v asih je bilo 4:1 za Slovenijo. Veliko razliko je naredilo tudi pet slovenskih blokov proti le enemu hrvaškemu. Hrvati so dobili tretji niz, za osvojitev slednjega pa je bil najbolj zasluženz nizom sedmih odličnih začetnih udarcev in petih asov na koncu tega dela igre. V njem je Hrvatom uspelo kar sedem asov. Seveda je posledično upadel slovenski sprejem (le 26 odstotkov) in napad (37). V četrtem nizu pa je bilo spet vse kot po navadi, Slovenija je gladko prišla do lepe zmage.»Odigrali smo kar solidno tekmo. Vedeli smo, da bo težko, že zaradi tega, ker gre za sosedski derbi in sta bili obe ekipi zelo motivirani. A pokazali smo, da smo kakovostno boljši. Četrtfinalna tekma bo zagotovo še veliko težja, zato bomo morali še dvigniti raven naše igre in pokazati, da si zaslužimo uvrstitev v polfinale,« je menil srednji bloker»Zelo smo nihali v igri, od zelo dobre do precej slabih trenutkov. To se nam ponavlja že skozi vse prvenstvo. Ko pademo v neke vrste luknjo, se težko spravimo iz nje. A važen je rezultat, pomembno je to, da smo zmagali s 3:1, čeprav je bilo težko,« je dodal prosti igralecEdino, po čemer si bomo zapomnili včerajšnji hrvaški nastop, je bilo to, da so odbojkarji povzeli modno smernico ognjenih. Tako kot večina hrvaške nogometne reprezentance je tudi pri njih zdaj v modi biti neobrit, vidno brado so imeli skoraj vsi, razen denimo tri dni neobritega podajalca beloruskega rodu. Poleg slovensko-češkega četrtrfinala so drugi pari bojev osmih najboljših izbranih vrst naslednji: Nizozemska se bo v torek ob 17.30 v Gdansku namerila na Srbijo, v tem poljskem mestu bo ob 20.30 še dvoboj med Poljsko in Rusijo. Tu bo zelo vroče. V sredo se bosta v Ostravi v četrtfinalu soočili še Italija in Nemčija. Torej nekdanji slovenski selektor, zdaj na klopi Nemcev, proti svojim azzurrom.