Hude obtožbe na račun nekdanje trenerke Sare Isaković

Nekdanja trenerka ameriške olimpijske reprezentance v plavanju in Sare Isaković na univerzi Berkeley Teri McKeever je pod drobnogledom ameriškega centra za varen šport zaradi hudih obtožb o verbalni in čustveni zlorabi svojih varovank. Obtožbe na račun 60-letne McKeeverjeve, ki je kot prva ženska postala trenerka v ameriški olimpijski plavalni reprezentanci, prihajajo z več strani. Odzvali pa so se tudi na univerzi, kjer je trenerka do nadaljnjega na plačanem dopustu. Strokovno delo v bazenu pri McKeeverjevi ni sporno, saj sta bili članici ameriške reprezentance v Londonu 2012 tudi njeni varovanki Natalie Coughlin in Missy Franklin.

US Center for SafeSport pa zdaj preiskuje drugo plat medalje. Časnik Orange County Register je v enem od člankov namreč podrobno razkril verbalno in čustveno zlorabo, ki naj bi jo na univerzi pod vodstvom McKeeverjeve več desetletij doživljale plavalke. Tovrstnega početja je trenerko obtožilo kar 19 plavalk, ki so še ali pa so bile v ekipi, šest staršev in nekdanji član moške ekipe. Med drugim poročilo podrobno razkriva, kako naj bi McKeeverjeva silila tekmovalce na treninge in tekmovanja, tudi ko se niso počutili dobro.

Američanka je vadila tudi Saro Isaković. FOTO: Matej Družnik

Patetika

Najbolj podrobne so obtožbe Danielle Carter, ki pravi, da jo je trenerka pred vso ekipo zmerjala z leno, ničvredno in jo označila za izgubo časa. To se je ponavljalo tako dolgo, dokler plavalka ni mogla več ne jesti, ne piti in posledično tudi ne slediti učenju na univerzi. Vse to jo je pripeljalo do poskusa samomora. Plavalka pravi, da se ji je trenerka po tem dejanju smejala v obraz in ji zabrusila: »Ali veš, kako patetično je to? Kako neumno in sebično?« Ob tem je plavalki zabrusila, da s svojim dejanjem moti delo drugih v ekipi.

Scott Carter, oče omenjene plavalke pa pravi, da je McKeeverjeva kot teflon. Nič se je ne prime in s svojimi dejanji se vedno izmaže. Nemalo pa je tudi nasprotnih izjav o trenerki, ki naj bi se izjemno potrudila za svoje varovanke in storila prav vse za ekipo. Enotno je le mnenje, da je zelo stroga in ostra, česar pa vsak ne zna sprejeti oziroma tega ni vajen.