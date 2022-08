Garnbretova tretjič osvojila Mt. Blanc, Mia Krampl srebrna

Janja Garnbret je prva zmagovalka nove discipline športnega plezanja, kombinacije balvani-težavnost. Kot prva je na istem evropskem prvenstvu osvojila tri naslova, trojček zmag, po težavnosti in balvanih še v kombinaciji, ki bo na olimpijskih igrah 2024 v Parizu. Za popoln slovenski dan v Münchnu je z drugim mestom poskrbela Mia Krampl.

Garnbretova: Uživala sem Janja Garnbret je po tretji zlati kolajni v Münchnu povedala: »Zelo mi je bilo všeč, navijači so bili res neverjetni ves teden. Današnji dan je bil čustveno težak, a s podporo množice je bilo lažje tekmovati. Še enkrat hvala vsem, uživala sem.«

V kombinaciji so se tekmovalke danes rangirale po povsem novem točkovanju. Na voljo je bilo 200 točk, 100 točk v balvanih in 100 točk v težavnosti.

Janja Garnbret je razred zase v plezanju. FOTO: Andreas Gebert/ Reuters

V obeh današnjih finalnih krogih, v katerih se je merilo osem finalistk, je slavila Janja Garnbret, ki je že z osvojenimi štirimi balvani, tremi v prvem poskusu, in enem v dveh, osvojila največ, 99,9 točke. Tudi v težavnostnem delu je Garnbretova potrdila status najboljše, ko je osvojila vrh smeri ter svoj tretji naslov evropske prvakinje v bavarski prestolnici osvojila z rekordnim izkupičkom 199,9 točke.

Presenetljivo dobro se je v balvanski rundi finala odrezala Golničanka Kramplova. Po prvem delu je bila tretja z 80,9 točke, dvema vrhovoma v prvem poskusu, enim v dveh in cono. V težavnosti pa je splezala vse do vrha ter si zagotovila kolajno z izkupičkom 180,9 točke ter priborila dvojno slovensko zmago v bavarski prestolnici.

Mia Krampl se je veselila drugega mesta. FOTO: Tobias Schwarz/ AFP

Posamični težavnostna in balvanska tekma na prvenstvu stare celine sta predstavljali kvalifikacijska kroga za uvrstitev v finale kombinacije po posebnem točkovanju. Na poti do super finala je Garnbretova osvojila rekordnih 2000 točk, Kramplova, ki je bila četrta v težavnosti in 21. balvanih, je bila v tej razvrstitvi sedma.

V četrtek bo še moški finale kombinacije z Luko Potočarjem med najboljšo osmerico.