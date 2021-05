Janja Garnbret: OI so glavni cilj, upam, da jih ne bodo odpovedali

Računa na hitrostni napredek

Priložnosti za veselje v olimpijski sezoni ne bo manjkalo. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Plezanje si zasluži mesto na OI

Salt Lake City bo konec tedna še drugič po vrsti prizorišče tekmovanj svetovnega pokala v športnem plezanju. Na sporedu sta uvodna tekma sezone v hitrostnem in tretja tekma v balvanskem plezanju. Na obeh bo nastopila tudi prva slovenska zvezdnica, ki pravi: »Olimpijske igre so glavni cilj sezone, ne bom ovinkarila.«Najboljša slovenska športna plezalka je aprila odprla novo sezono mednarodnih tekmovanj na najboljši možni način s prepričljivo zmago na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezan ju v Meiringenu v Švici. Prvo tekmo v Salt Lake Cityju je nato izpustila.»Tekma v Meiringenu je zame pomenila potrditev, da sva s trenerjemna pravi poti, da sem pravilno trenirala. Po tekmi sem naprej normalno trenirala, nič posebnega. Za Salt Lake City pa je zame pomembnejša tekma v hitrosti, da še tam vidim, kje sem,« je pred odhodom v ZDA za STA povedala Garnbretova.V drugih dveh disciplinah, ki tvorita olimpijsko kombinacijo, balvanskem in težavnostnem plezanju, je 22-letna Korošica že zdaj skoraj brez konkurence. »Na hitrostni tekmi bi rada pokazala tisto, kar sem trenirala. Seveda bom tekmovala tudi v balvanih, ampak pri balvanih vem, kam sodim. V bistvu ne čutim, da bi bila živčna zaradi te tekme. Tja grem uživat, odplezat, rada bi v hitrosti pokazala še kaj več.«V hitrosti upa, da bo lahko tudi na tekmi pokazala napredek, ki ga pri sebi opaža že na treningih: »Rada bi nastopila v finalu, ni pa zdaj nujno, da se moram vanj uvrstiti. Mislim, da sem konkurenčna kombinatorkam, nisem pa 'hitrašicam',« o svoji hitrostni formi pravi trikratna svetovna prvakinja: v težavnosti, balvanih in olimpijski kombinaciji.»Sanje vsakega športnika so, da bi enkrat nastopil na tekmi najvišje ravni. To so tudi moje sanje, da bom avgusta zastopala državo na olimpijskih igrah. Plezanje bo prvič na sporedu OI in bo zato še toliko bolj posebno. Plezanje si zasluži biti del olimpijske družine. V čast mi je, da bom lahko predstavljala šport. Seveda je to moj glavni cilj sezone, ne bom ovinkarila,« se je prva slovenska kandidatka za olimpijsko odličje ozrla proti olimpijskemu Tokiu.Z nič kaj spodbudnimi razmerami z novim koronavirusom na Japonskem, ki trenutno niso najbolj naklonjene športu, se ne obremenjuje. »Veliko je govora, da naj bi odpovedali OI. Upam, da jih ne bodo, ampak nikoli ne veš.«Skupaj s trenerjem sta že lani pripravila načrt priprav na OI. V skladu s tem načrtom se bo letos pred igrami udeležila le ene tekme svetovnega pokala na mesec. Po Salt Lake Cityju jo junija čaka tekma v Innsbrucku v težavnosti in balvanih ter julija, pred odhodom na OI, še tekma v Villarsu v hitrosti in težavnosti. Chamonix in Briancon pa bo izpustila.