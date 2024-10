Jorgić ne bo ubranil kolajne iz Münchna

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na evropskem prvenstvu v Linzu obstal v osmini finala. Po hudem boju ga je v sedmih nizih s 4:3 (-10, 5, -8, 11, 7, -9, 11) izločil Šved Anton Källberg.

Jorgić je v včerajšnjem drugem krogu s 4:1 (7, 4, 9, -8, 10) premagal Norvežana Borgarja Hauga, s čimer se je uvrstil med najboljših 16 na stari celini. S tem je – kot je sam izjavil – izpolnil svoj osnovni cilj. Za preskok v četrtfinale, v katerem bi se lahko vmešal v boj za kolajno, pa 26-letnemu Hrastničanu v osmini finala ni manjkalo veliko. Imel je že tri zaključne žogice, ki pa jih na žalost ni izkoristil. Tako ne bo ubranil srebrnega odličja, ki si ga je pred dvema letoma priigral na evropskem prvenstvu v Münchnu.

Pred tem sta nastope na tekmovanju v Linzu končala tudi Darkova reprezentančna kolega Peter Hribar in Deni Kožul. V četrtfinalu moških dvojic sta na poti do kolajne naletela na previsoko oviro. Od slovenskega para sta bila boljša Avstrijec Maciej Kolodziejczyk in Moldavec Vladislav Ursu, ki sta slavila prepričljivo zmago s 3:0, potem ko nista oddala niti niza. Avstrijsko-moldavska naveza je pred tem izločila tudi Jorgića s hrvaškim partnerjem Tomislavom Pucarjem.