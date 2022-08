Kamerunci začeli kot vrači, Slovenci zaključili kot vragi

V nadaljevanju preberite:

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v svoji uvodni tekmi na svetovnem prvenstvu v Ljubljani ugnala Kamerun s 3:0 (19, 23, 21) in položila prvi tlak na poti v osmino finala. Tam bi se, Slovenijo sicer v skupini D čakata še jutri Francija ob 20.30 in v torek Nemčija, kot gostiteljica-nosilka mundiala, druga je seveda Poljska, pomerila z eno od izbranih vrst, ki bi se v izločilne boje prebila skozi šivankino uho. A najprej je treba skočiti in nato reči hop.