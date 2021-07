Kdo je bil v Riu četrti slovenski mušketir s kolajno?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

1. A) Jorge Burruchaga; 2. C) VN Francije; 3. B) 15.

1. Drevi bosta na evropskem prvenstvu v nogometu Anglija in Ukrajina poskusili obogatiti svojo zgodovinsko bero. Ukrajinci so se prvič nasploh prebili v četrtfinale eura, Angleži pa so dosegli največji uspeh z dvema uvrstitvama v polfinale. Leta 1968 jih je na turnirju elitne četverice ugnala Jugoslavija z golom, 28 let pozneje Nemčija po streljanju enajstmetrovk. Po 120 minutah je bilo 1:1, kdo je zadel za Anglijo?2. Pravico nastopa na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu si je do danes uradno zagotovilo 24 slovenskih športnic in 17 športnikov, med katerimi so trije že osvojili kolajno v Riu de Janeiru 2016:zlato v judu,srebrno v slalomu na divjih vodah inbronasto v judu. Kdo je bil četrti slovenski tekmovalec, ki si je pred petimi leti prislužil odličje v Braziliji?3. Na današnji dan pred desetimi leti jeosvojil prvo od skupno petih lovorik na slovitem teniškem turnirju v Wimbledonu. V finalu OP Velike Britanije je ugnal branilca naslovas 6:4, 6:1, 1:6, 6:3. Leto 2011 je bilo za srbskega zvezdnika nasploh uspešno, saj je zmagal na treh od štirih turnirjev na grand slam, kar mu je pozneje uspelo le še leta 2015. Kje mu je obakrat spodletelo?