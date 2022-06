Kdo je pred desetimi leti edini med kralji sledil ritmu Anžeta Kopitarja?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (8. 6.): 1. B) Martino Hingis; 2. B) Sampdoria; 3. A) Valter Bonča.

1. Na današnji dan pred desetimi leti so se slovenski ljubitelji hokeja veselili z navijači moštva Los Angeles Kings. Kralji so namreč dobili šesto tekmo finala Stanleyjevega pokala z New Jerseyjem in prvič postali prvaki NHL. Ključno vlogo je odigral Anže Kopitar, saj je bil v rednem delu prvenstva najučinkovitejši član moštva s 76 točkami, v končnici pa jih je dodal 20, kolikor jih je zbral še en njegov soigralec. Kdo?

A) Dustin Brown

B) Drew Doughty

C) Justin Williams

2. V pričakovanju letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu se lahko spomnimo 11. junija 1978. Takrat je Nizozemec Rob Rensenbrink dosegel tisoči gol na mundialih ob porazu s Škotsko z 2:3 v uvodnem skupinskem delu tekmovanja. Nizozemci so se prebili do finala in izgubili z gostiteljico Argentino z enakim izidom, predlani umrli Rensenbrink pa je bil drugi na lestvici strelcev za Mariom Kempesom (6). Kdo je zabil prav toliko golov (5)?

A) Hans Krankl

B) Teofilo Cubillas

C) Paolo Rossi

3. Danes mineva 15 let, odkar je odlični srbski košarkar Dejan Bodiroga naznanil igralsko upokojitev. Trikratni zmagovalec evrolige s Panathinaikosom in Barcelono, dvakratni svetovni prvak, trikratni evropski šampion in srebrni na OI s svojo domovino je eden od največjih asov, ki se ni nikoli preizkusil v ligi NBA, čeprav ga je Sacramento leta 1995 izbral kot 51. po vrsti. Kateri njegov rojak je bil takrat 31.?