Kdo je ustavil Lakoviča ob edini uvrstitvi na F4 s Panathinaikosom?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (3. 8.): 1. C) Nemanja Čorović; 2. B) Lewis Hamilton; 3. C) V Guayaquilu.

1. Na današnji dan pred 20 leti so nogometaši Vege Olimpije dobili dve odmevni okrepitvi: poleg Mladena Rudonje še Roberta Prosinečkega. Prihod hrvaškega virtuoza je dvignil navijače na noge, toda v sezoni 2002/03 moštvo ni doseglo želenega napredka. V SNL je zasedlo 3. mesto za Mariborom Pivovarno Laško in Publikumom, zadovoljiti se je moralo s pokalnim naslovom. Koga je ugnalo v finalu s skupnim izidom 3:3?

A) Maribor PL

B) Publikum

C) Primorje

2. Na isti dan kot Prosinečki je okolje zamenjal tudi nekdanji odlični košarkar Jaka Lakovič. Iz vrst novomeške Krke se je preselil k Panathinaikosu. Ljubljančan je ostal v atenski zasedbi štiri leta in se pred selitvijo k Barceloni uveljavil kot eden od najboljših evropskih organizatorjev. V grškem DP je osvojil štiri šampionske lovorike, v evroligi pa se je le v sezoni 2004/05 prebil na F4. Kdo je bil takrat boljši v polfinalu?

A) Maccabi

B) CSKA

C) Tau Ceramica

3. Že 38 let je minilo, odkar je na olimpijskih igrah v Los Angelesu blestel ameriški atlet Carl Lewis. 6. avgusta 1984 je proslavil prvo mesto v skoku v daljino z enim samim veljavnim poskusom (8,54 m), osvojil je tudi zlate kolajne v teku na 100 (9,99) in 200 m (19,80) ter s štafeto 4 x 100 m (37,83) in izenačil podvig Jesseja Owensa z OI 1936 v Berlinu. Kdo se je Lewisu najbolj približal v finalu šprinta na 100 m?