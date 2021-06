Kdo ni bil kos druščini Matjaža Smodiša v finalu evrolige?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (19. 6.):

1. A) 2:2; 2. C) Real Madrid; 3. A) Jim Hines. Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.1. A) 2:2; 2. C) Real Madrid; 3. A) Jim Hines.

A) N'Golo Kante

B) Anthony Martial

C) Olivier Giroud

A) Real Madrid

B) Tau Ceramica

C) Barcelona

A) Alfa Romeo

B) Ferrari

C) Mercedes

1. Pred natanko 45 leti se je v Beogradu končalo peto evropsko prvenstvo v 1. Drevi bo na nogometnem EP pritegnil veliko pozornost dvoboj med Portugalsko in Francijo. Moštvi sta se srečali 27-krat, uspešnejši pa so Francozi z 19 zmagami, 2 remijema in 6 porazi. Po letu 1975 so dosegli deset zaporednih zmag, a prekinili niz v finalu eura 2016 (0:1 po podaljšku). V zadnjem soočenju so 14. novembra lani ugnali druščinoz 1:0 v Lizboni v ligi narodov. Kdo je bil strelec?2. Pred 20 leti se je za nekdanjega odličnega košarkarjakončala sanjska krstna sezona v tujini. V prvem letu po prestopu od Krke k bolonjskemu Kinderju je proslavil naslove prvaka v evroligi, italijanskem prvenstvu in pokalu, pika na i pa je zanj rojstvo drugega sina,. Z Bolonjčani se je v evroligaškem finalu veselil uspeha s 3:2 v zmagah, katero špansko moštvo je bilo njihov tekmec?3. Jutri bo minilo okroglih sto let od rojstva legendarnega dirkača formule ena. Argentinec je petkrat osvojil naslov svetovnega prvaka (1951, 1954-57), njegov dosežek pa je prekosil šele46 let pozneje. Fangio je bil šampion s štirimi različnimi moštvi, nekaj posebnega pa je bila sezona 1954, ki jo je začel pri Maseratiju, dokončal pa v drugem taboru. Za katero moštvo gre?