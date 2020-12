Kličko in Mayweather v boksarskem hramu slavnih

Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji Ukrajinec Vladimir Kličko in Američan Floyd Mayweather, nekdanji svetovni prvak v petih različnih kategorijah, bosta sprejeta v boksarski hram slavnih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Z vstopom v hram legend v Canastoti v ameriški zvezni državi New York se bo Vladimir Kličko pridružil bratu Vitaliju Kličku, s kateri sta dolga leta prevladovala v težki kategoriji svetovnega boksa.



Vladimirju Kličku še vedno pripada absolutni rekord za najdaljše obdobje, ko je en človek nosil pas svetovnega prvaka. Tega si je skupno lastil kar 12 let in dva dneva, piše dpa.



V boksarski hram slavnih pa bo letos vstopil tudi nekdanji svetovni prvak v petih kategorijah Američan Floyd Mayweather, ki na 50 dvobojih v poklicni karieri ni izgubil niti enkrat in velja za najbogatejšega boksarja vseh časov.



Vladimir Kličko in Mayweather sta boksarski karieri zaključila leta 2017. Kličko po izgubljenem boju s trenutnim svetovnim prvakom po različici WBA, WBO in IBF Anthonyjem Joshuo, Mayweather pa po zmagi nad zvezdnikom mešanih borilnih veščin, Ircem Connorjem McGregorjem.



Med legende pa bo v tem krogu širitve hrama slavnih sprejeta tudi Laila Ali, hčerka legendarnega Muhammada Alija. Ta je bila nepremagana v 24 svojih nastopih.



Uradni sprejem novih članov hrama bo potekal junija prihodnje leto.

