Ključna novela zakona o igrah na srečo

Fundacija za šport (FŠO) bo v letošnjem letu za slovenski šport namenila 10 milijonov evrov, kar je približno pet odstotkov več kot v preteklem letu. Športne organizacije so sicer v razpisnem roku zaprosile za kar 33,9 milijonov evrov sredstev. Prva sredstva bo FŠO za tekmovalni šport razdelila v mesecu februarju, so sporočili iz FŠO. V okviru javnega razpisa je na FŠO prispelo skupaj 1063 vlog, kar je nekaj vlog manj, kot jih je bilo lani, od skupnega zneska prošenj pa je bilo 25,8 milijonov evrov za programe, ostalo pa za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi. Tako kot vsa zadnja leta bodo razpisana sredstva najprej prejele nacionalne športne zveze za tekmovalni šport, predvidoma februarja. Nato bo sledila razdelitev razpisanih sredstev za programe športne rekreacije, športnih prireditev in promocije športa, razvojne dejavnosti v športu in publikacij v športu, investicij v športne objekte ter drugo.

FŠO je tako kot sestrsko Fundacijo za invalidske in humanitarne organizacije (FIHO) leta 1998 ustanovil državni zbor, sredstva pa pridobivata iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo, pri čemer sta glavna koncesionarja Loterija Slovenije in Športna loterija. »V tem mesecu se v državnem zboru odloča o sprejetju novele zakona o igrah na srečo. Prav zaradi dejstva, da predstavlja delež Loterije Slovenije in Športne Loterije vsako leto okrog 90 odstotkov vseh koncesijskih dajatev, lahko morebitne spremembe zakonodaje na tem področju zelo negativno vplivajo na delovanje fundacije v prihodnosti, posledično pa tudi na delovanje različnih športnih organizacij,« je izpostavil predsednik sveta FŠO Aleš Remih.

Ocenil je, da bo v primeru negativnega vpliva sprememb na FŠO najbolj prizadet tekmovalni oziroma vrhunski šport. »Zadnja sprememba na tem zakonodajnem področju se je zgodila leta 2013, ko je bil v državnem zboru sprejet dodatni 10-odstotni davek na srečke. Ta odločitev še danes pušča posledice na delovanje športnih organizacij, saj je FŠO, ki je eden glavnih stebrov sofinanciranja športa v Sloveniji, od takrat dalje zaradi tega davka prikrajšana za več kot 16 milijonov evrov, ki bi bili drugače prek razpisov fundacije namenjeni slovenskemu športu,« je še dodal Remih.