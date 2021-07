Konec upanja: OI v Tokiu brez gledalcev

Olimpijske igre v Tokiu, ki se bodo začele 23. julija, bodo brez gledalcev na tribunah, so sporočili japonski organizatorji po pogovorih z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok). Že pred časom so se odločili, da ne bo navijačev iz tujine, v četrtek pa še, da ne bo niti domačih ljubiteljev športa, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



Za to, da bodo OI prvič v zgodovini brez gledalcev, so se odločili, ker je Japonska v olimpijskem mestu Tokiu uvedla izredne razmere zaradi vse večjega števila okužb z novim koronavirusom. Predsednik vlade Jošihide Suga je pred tem sporočil, da bodo izredne razmere začele veljati v ponedeljek, 12. julija, in bodo predvidoma trajale do 22. avgusta. Na Japonskem so mnogi upali, da bo lahko na tribunah vsaj do 50 odstotkov domačih gledalcev, a je danes olimpijska ministrica Tamajo Marukava sporočila, da tudi teh ne bo.



»Nismo imeli druge izbire,« je po poročanju japonske tiskovne agencije Kyodo News pojasnila predsednica organizacijskega odbora OI Seiko Hašimoto. Dodala je: »Zelo obžalujemo, da bodo OI v tako omejenem obsegu zaradi soočanja s širitvijo okužb z novim koronavirusom. Obžalujem, da tisti, ki so že kupili vstopnice, in drugi lokalni prebivalci, ki so si želeli ogledati tekme v živo, to ne bodo mogli storiti.«



Predsednik Moka Thomas Bach je bil tudi prisoten na sestanku, na katerem so sprejeli odločitev o OI brez gledalcev, znova pa je zatrdil, da si bodo skupaj z organizatorji prizadevali za varno izvedbo iger.

Nujni ukrepi

»To zavezo kažemo že od lani, ko smo igre prestavili za leto dni. Pa tudi danes, ko smo podprli ukrepe, ki so v trenutnih zdravstvenih razmerah nujne,« je dejal Bach. V deželo vzhajajočega sonca je prispel ravno v četrtek, ko je Suga potrdil odločitev o izrednih razmerah. Ta je sledila zelo nizki javni podpori izvedbi OI, tudi zdravstvena stroka je vse bolj zaskrbljena, precepljenost prebivalstva je zelo nizka, po nekaterih podatkih le okrog desetodstotna, poleg tega pa so oktobra napovedane tudi parlamentarne volitve na Japonskem.



Na lokalnih volitvah v Tokiu je v začetku tega meseca ob nizki volilni udeležbi stranka Najprej Tokijčani guvernerke Juriko Koike izgubila več sedežev, na drugi strani pa jih je pridobila Liberalna demokratska stranka (LDP) premierja Suge, a vladajoča koalicija, v kateri LDP podpira še stranka Komeito, ni osvojila večine. Na tokijske volitve mnogi gledajo kot kazalnik pred parlamentarnimi volitvami. Mandat Suge se konča konec septembra, parlamentarne volitve pa morajo izvesti do 21. oktobra, ko se konča mandat trenutnemu parlamentu. Med ključnimi predvolilnimi temami je bila poleg covida-19 tudi organizacija OI ob porastu števila okužb. Koalicija je zagotavljala, da bodo igre varne, na drugi strani pa so v stranki tokijske guvernerke pozivali k OI v celoti brez obiskovalcev.



Odločitev, da ne bo gledalcev izven japonskih meja, so lokalni organizatorji sporočili že 20. marca po video sestanku s predstavniki vlade, Moka in Mednarodnega paralimpijskega komiteja (IPC). Bach je že pred tem po skupščini Moka napovedal tak razplet in dodal, da je odločitev o gledalcih v rokah japonskih oblasti, tako političnih kot zdravstvenih. Olimpijske igre so bile zaradi pandemije prvič v zgodovini prestavljene iz lanskega na letošnje leto in se bodo začele 23. julija, olimpijski ogenj pa je svojo pot po Japonski začel 25. marca v Fukušimi s strogimi varnostnimi in higienskimi ukrepi.



Po sedaj načrtovanem časovnem okviru izrednih razmer se bodo te v Tokiu sicer končale tik pred začetkom paralimpijskih iger, ki tradicionalno sledijo olimpijskim igram na istem prizorišču. Paralimpijske igre bodo potekale od 24. avgusta do 5. septembra.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: