Kopalke zna pozabiti, kolajno ima ves čas na vidiku

Novica za vse, ki morda niste vedeli. Janja Garnbret vendarle ni popolna. Preden je šla v Koper, kjer je preizkusila novo steno, na kateri bo 2. in 3. septembra svetovni pokal, si je kupila tri pare kopalk, s se ni mogla shladiti v morju, ker jih je – pozabila doma. Na steni je običajno stoodstotna in takšna namerava biti tudi, ko bo skupaj z 12 člani reprezentance v športnem plezanju zastopala slovenske barve na evropskem prvenstvu v Münchnu (od 11. do 18. avgusta). Da misli resno, potrjuje tudi njena pričeska z rožnatimi prameni, s kakršno je pred letom dni osvojila zlato olimpijsko kolajno v Tokiu. Kaj je povedala Korošica v intervjuju za Delo, kakšne izzive ima pred seboj in kako želi ovekovečiti svojo zgodbo ... Zakaj bo poklicala Zorana Jankovića?