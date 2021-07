Kristjan Čeh bo pred OI branil zlato odličje z EP

Letos je mejo slovenskega in evropskega rekorda za mlajše člane Kristjan Čeh prestavil na 70,35 m ter je najmanj deset metrov pred vsemi tekmeci na EP, le Jevgenij Nahuckij iz Belorusije je letos postavil osebni rekord s 66,03 m. Kvalifikacije bo imel Čeh v četrtek popoldne, finale pa bo v soboto ob 19.35. Kolajno je v 22-članski slovenski tekmovalni ekipi glasno napovedala tudi Klara Lukan, ki bo tekla na 5000 m.



Albert Šoba, vodja reprezentance in predsednik strokovnega svet Atletske zveze Slovenije, je kot cilj ekipe napovedal eno zlato odličje, do kolajne pa lahko po njegovem mnenju poleg Čeha poseže še kdo iz ekipe.



»Čeh je res izjemno močan, če bi imel katastrofalen dan ima praktično medaljo že osvojeno, drugače pa bo njegovo zlato. Postal je že zelo zrel in samozavesten, mislim, da bo dobro nastopil. Klara Luka je zelo dobro napredovala in ima velike možnosti za stopničke. Je zelo osredotočena in ve, kakšen ritem lahko teči, da ne bo pregorela, ampak dosegla dober čas. Moška štafeta 4 x 400 m je tretji najmočnejši člen ekipe. Toda če bo Jan Vukovič prišel v finale na 800 m, potem pa bo s štafeto težje kaj narediti, če sploh kaj. Ostali trije člani štafete so se posamičnim nastopom odpovedali. Možna pa so tudi presenečenja, Lia Apostolovski zelo napreduje v tej sezoni v skoku v višino, morala pa bi verjetno popraviti svoj osebni rekord, da bi bila v igri za odličja,« je pojasnil Šoba.

Ne želi pritiska, a jasno je, da je v vlogi favorita

Čeh je v Talin odpotoval po dveh skandinavskih tekmah za diamantno ligo, pred tem na je na Finskem postavil slovenski in mlajši članski državni rekord (70,35 m). Na vseh treh tekmah, tudi v Oslu in Stockholmu, je bil drugi. Pred njim le svetovni prvak iz Švedske Daniel Stahl. Na EP naj bi bil po izidih sodeč njegov največji tekmec Nahuckij.



»Želim si čim bolje tehnično izvesti mete, imeti konstantne izide ter kakšen mali presežek. Ne dajem pa si nekega pritiska, je pa jasno, da sem v vlogi favorita. Tudi z Nahuckim sem se že pomeril. Je velik in močan, konkurence ni za podcenjevati. Potrudil se bom za uspešen nastop. Tudi tekmovališče v Tallinnu sem si že ogledal in preizkusil krog za izmet, ki mi ustreza,« je povedal Čeh.



Ptujčan je leta 2019 naslov mlajšega članskega evropskega prvaka osvojil v Gavleju na Švedskem, tedaj s 63,82 m. Njegov največji tekmec je bil Clemens Prüfer iz Nemčije, ki je bil drugi z 62,35 m. Odtlej je zelo napredoval in že dve sezoni dosega stalno daljave za odličja na velikih članskih tekmovanjih, tudi na OI.



»Po tekmi v Estoniji in pred OI v Tokiu bom tekmoval še v Novem mestu 14. julija. Organizatorji so me povabili in sem se z veseljem odzval in bom vnovič tekmoval pred domačimi gledalci. Nato ne bom več nastopal do OI, nanje se bom pripravljal s treningi. To bodo moje prve OI, visokih ciljev si zato ne postavljam. Najprej bo treba v finale prek kvalifikacij, to je lahko tudi zelo zahtevno. V finalu pa želim dobro nastopiti. Nimam trenerja, mogoče sicer nekaj manjka, ampak z veseljem treniram, sam delam analize in popravljam napake. Odločitev o trenerju za naprej bo padla po OI. Še vedno pa imam v svoji ekipi, ki mi pomaga, dovolj ljudi, da sem uspešen,« je pojasnil Čeh.



Dvajsetletna Lukanova je na 5000 m zelo dobro nastopila že leta 2019, ko je v Borasu na Švedskem postala mladinska evropska prvakinja.



»Na EP do 23 let v Estoniji je moj cilj medalja. Ponovno sem se odločila za 5000 m, ker sem v tej disciplini najbolj konkurenčna. Treningi potekajo super, po seriji tekem sem imela malo premora, pa še študij sem spravila pod streho. Opravila sem vse izpite in končala prvi letnik biotehnologije, tako se v miru posvečam treningom za OI. Zelo vesela sem, da sem uspešna tudi v športu in sem se tako mlada že uvrstila na OI, ki so cilj vsakega športnika,« pa je povedala Šentjernejčana Lukanova.

