Legendarni boksar z objemom pomiril moškega, ki je vihtel pištolo

Obiskovalcem stand up nastopa v Los Angelesu hitro ni bilo več do smeha, ko je eden izmed obiskovalcev na plan potegnil pištolo. Legendarni ameriški boksar Mike Tyson, ki je dogodek obiskal skupaj s prijatelji, je sodeč po posnetkih, ki jih je objavil portal TMZ, z objemom in kratkim pogovorom morda preprečil tragedijo.

Neznanec je prekinil nastop komika in začel ogovarjati Tysona, ki je tudi v trenutku, ko so se ljudje preplašeni začeli umikati, vse skupaj spremljal povsem hladnokrvno. Priče so za TMZ povedale, da je moški Tysona pozival na dvoboj, nato pa je izgubil živce in izvlekel pištolo, ko mu je gostitelj dogodka predlagal, da naj vendarle zapusti prizorišče. Iz hlač je potegnil pištolo, a jo tudi hitro pospravil in Tysona med objemom celo prosil, da naj ne pokliče policije.

Na poizvedovanje TMZ pri losangeleški policiji do prijave prav zares ni prišlo, gostje pa so po neljubem dogodku počasi začeli zapuščati lokal skupaj s svetovno boksarsko ikono.