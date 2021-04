Leteči Holandec ne sme dobiti krila

Bo Max Verstappen jutri taktično bolj konkurenčen Lewisu Hamiltonu in na pravšnji način unovčil svoj hitrejši dirkalnik? FOTO: FIA/AFP

Brez prevlade

Mercedes je za uvod letošnje sezone v formuli 1 v Bahrajnu odnesel zmago () in tretje mesto (), a pri srebrnih puščicah od ekipe Red Bulla z na Arabskem polotoku drugimpričakujejo jutri jezen odziv in žilav boj na VN Emilije Romanje v Imoli.Na avtodromu Enzo in Dino Ferrari bo grmelo, mercedesov šefpa priznava, da bosta njegova vozniška aduta na težki preizkušnji, da zdržita napade letošnjo sezono hitrejšega modela dirkalnikov rdečih bikov. To je na treningih in v bahrajnskih kvalifikacijah dokazal tudi Verstappen. »Sicer smo dobili prvo rundo, a nikakor ne gojimo iluzij, da bo to za nas lahka sezona,« pravi. Ob tem ima v ekipi tudi sedemkratnega svetovnega prvaka Hamiltona, ki je letečega Holandca na prvi dirki sezone ugnal zaradi večjih izkušenj in taktičnega znanja.Tudi letošnjo sezono voznik Aston Martina, štirikratni svetovni prvak, je pihal v ta rog: »Max je bil hitrejši, Lewis pa pametnejši.« Britanec ljubi staromodnost dirkališča v Imoli med vinogradi Emilije Romanje, tudi Wolff pa poudarja: »To je tako zgodovinsko in ikonično prizorišče, da dirkači na njem resnično uživajo.«Imolsko dirkališče je svoje pasti pokazalo že včeraj na prvem treningu, Haasov Russe je ob koncu zaletel v steno na vhodu v stezo, vendar je lahko sam izstopil iz bolida. Prireditelji so morali tudi prekiniti uvodno dirkaško predstavo, saj se je Mehičanv red bullu namreč zavrtel na stezi s poškodbo leve zadnje gume, vanj je trčil dirkač Alpina, Francoz. Oba voznika pa sta jo v nesreči odnesla brez poškodb.Večje hitrosti rdečih bikov pa se zaveda tudi drugi mercedesov adut Valtteri Bottas: »Ne čutim večjega pritiska zaradi tega, temveč vznemirjenost in motivacijo. Zdaj smo mi lovci in ne več plen kot prej. Sicer pa smo dirkalnike videli le na eni dirki, do konca sezone pa jih je še 22,« je lovski besednjak uporabil Finec, najhitrejši na obeh včerajšnjih treningih. Kvalifikacije bodo danes ob 14. uri, dirka jutri ob 15.00.