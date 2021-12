Leto presežkov v steni, na brzicah, kolesu in tudi snegu

V nadaljevanju preberite:

Če bi našteli vse športne junake leta 2021, bi najbrž zasedli več strani našega časnika. A vseeno smo poskusili – to je smetana i tistega, kar je pripadalo slovenskim športnikom v nenavadnem in preloženem olimpijskem letu. Igre v Tokiu so bile kljub številnim omejitvam nepozabne, Slovenke in Slovenci so od prvega dne stiskali pesti za naše adute, ki so domov prinesli nova odličja, tudi številni tisti, ki jim okoli vratu niso nadeli kroga iz žlahtne kovine, pa so navdušili ljubitelje športa od blizu in daleč. Spremljali smo tudi odbojkarsko in teniško pravljico, dobili prvo zmagovalko seštevka svetovnega pokala v smučarskih skokih ...