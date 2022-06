Ljubljančanki devet stotink zmanjkalo za vizum polfinala

Olimpijina članica slovenske plavalne reprezentance Neža Klančar je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti zasedla 17. mesto na 50 m delfin Z izidom 26.56 je tako polfinale oz. med večerni spored med 16 najboljših zgrešila za devet stotink sekunde.

Ljubljančanka se je po lanski poškodbi in operaciji rame šele pomladi vrnila v bazene, kljub temu pa sta s trenerjem Tomažem Torkarjem vrhunsko tempirala formo in mlada plavalka je dosegla najboljši izid v sezoni ter enega najhitrejših nastopov v dopoldanskem plavanju.

»Sam izid je za jutranje plavanje super, malo pa seveda je tistega grenkega priokusa zaradi 17. mesta. Mesto več in polfinale bi bila seveda krona vsega, a zdaj nimam kaj. Morda katera od tekmovalk popoldanski nastop odpove, a možnosti za to je seveda malo. Morda se mi izide v petek,« je povedala 22-letna plavalka, ki ima v Budimpešti še eno priložnost. Jutri bo namreč nastopila na 50 m prosto. Poleg nje bo jutri štartala še Tara Vovk na 50 m prsno, to pa bosta obenem sklepna slovenska nastopa na prvenstvu v Donavski areni.