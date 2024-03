Lovoriki Kamničanom in Mariborčankam

Odbojkarji Calcita Volleyja so zmagovalci slovenskega pokala. V finalu so v Kopru po izenačenem boju s 3:0 (25, 26, 20) premagali i-Vent Maribor. Za Kamničane je to peti naslov prvakov, Mariborčani ostajajo pri štirih. Pri ženskah so odbojkarice Nove KBM Branika ubranile pokalni naslov slovenskih pokalnih zmagovalk. V finalu so po zasuku premagale Calcit Volley s 3:2 (-25, -13, 21, 26, 7).

Varovancem Sebastijana Škorca ni uspelo polepšati mariborskega večera in pripraviti novega presenečenja, podobnega polfinalnemu, ko so izločili 14-kratne zmagovalce tekmovanja, odbojkarje ACH Volleyja. V dvorani Bonifika so sicer prikazali dobro odbojko in bili enakovredni tekmecu, ki jih je prejšnjo nedeljo premagal že v finalu srednjeevropske lige.

Calcit je zmagal s 3:0, a v prvih dveh nizih, ki bi se lahko tudi drugače končala, tekmeca strl šele v končnici, v tretjem pa le nekoliko prej. Vse to predvsem, ker je imel v svojih izredno razpoloženega Kubanca Lazara Bruneta. Ta je Mariborčanom paral živce z vsemi elementi, dosegel je 27 točk.

Zmaga bankirk je medtem malce presenetljiva. V dosedanjih šestih tekmah v sezoni proti Kamničankam, sicer zmagovalkam srednjeevropske lige, namreč niso osvojile niti niza. Po dveh nizih je tudi v Kopru kazalo, da se bo zgodba ponovila, saj je Calcit vodil z 2:0. Nato pa je prišlo do velikega preobrata. Prvo ime zmagovalk je bila Iza Mlakar z 29 točkami.