V ligi narodov in na svetovnem prvenstvu več reprezentanc

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je potrdila spremembe, ki se nanašajo na elitno ligo narodov od leta 2025. Ta bo potekala v prenovljenem formatu, prav tako se bo spremenil sistem tekmovanja na svetovnih prvenstvih, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Mednarodna federacija FIVB je že pred časom objavila spremembe v koledarju tekmovanj do leta 2028, na mednarodni zvezi pa so zdaj potrdili še spremembe v ligi narodov in na svetovnih prvenstvih.

V letu 2023 je v elitni ligi narodov (VNL) nastopalo po 16 ženskih in moških reprezentanc, odvijala se je na 13 prizoriščih, odigranih pa je bilo 208 obračunov.

Liga narodov bo letos še zadnjič potekala v tem formatu, ko se bodo reprezentance med seboj merile tudi v Ljubljani, kjer bo turnir od 18. do 23. junija.

V letu 2025 namreč že sledijo spremembe, število reprezentanc se bo razširilo na 18, pri čemer se bosta 16 reprezentancam pridružila še zmagovalec pokala odbojkarskega izziva challenger, in najvišje uvrščena ekipa na svetovni lestvici, ki še ne nastopa v VNL. Iz lige narodov letos ne bo izpadla nobena reprezentanca, pokal challenger pa bo letos na sporedu zadnjič.

Na zaključni turnir se bo tudi v prihodnje uvrstilo sedem najboljših reprezentanc in država gostiteljica. Novost je tudi ta, da nastopa v VNL od leta 2025 naprej ne bo več imela zagotovljen nobena od reprezentanc, trenutno je teh 10, ampak bo lahko iz VNL izpadla katerakoli reprezentanca.

FIVB je tudi že objavila koledar vseh turnirjev VNL za leta 2025, 2026 in 2027. Znan je tudi nov format tekmovanja na svetovnih odbojkarskih prvenstvih, ki bodo od leta 2025 potekala na vsaki dve leti, na njih pa bo po novem nastopalo po 32 ženskih in moških reprezentanc.

Boj za naslov svetovnih prvakov bo potekal v osmih skupinah s po štirimi reprezentancami, sledili pa bodo izločilni boji. Najboljše ekipe se bodo med seboj najprej srečale v osmini finala, sledili bodo še četrtfinale, polfinale in obračuna za odličja.

Na svetovno prvenstvo se bodo neposredno uvrstili organizatorji prvenstva, svetovni prvak, po tri najboljše reprezentance s petih celinskih prvenstev -– gre za skupno 15 reprezentanc –, preostala mesta pa bodo zapolnile reprezentance glede na uvrstitev na svetovni lestvici.

Slovenski odbojkarji so na svetovno prvenstvo 2025 že uvrščeni in se bodo med svetovno elito predstavili tretjič, zelo dobre možnosti za svoj prvi nastop pa imajo tudi slovenske odbojkarice.