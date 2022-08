Luka Potočar do pete stopničke v olimpijski kombinaciji

Luka Potočar je osvojil peto mesto na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Münchnu v novi olimpijski disciplini: kombinaciji balvani-težavnost. Dvajsetletni Jeseničan je bil po balvanskem delu kombinacije sedmi, v težavnosti pa je pridobil dve mesti za končno peto mesto.

V kombinaciji so se tekmovalci rangirali po povsem novem točkovanju, najprej so se merili v balvanih in nato v težavnosti. Potegovali so se za skupni izkupiček 200 točk. Avstrijec Jakob Schubert je postal prvi evropski prvak v moški konkurenci v olimpijski kombinaciji z izkupičkom 175,6 točke. Čeh Adam Ondra, ki je vodil po balvanih, je v težavnosti splezal do drugega mesta in 170,8 točke, bron je pripadel olimpijskemu prvaku iz Španije. Alberto Gines Lopez je osvojil 151,7 točke.

Potočar na petem mestu je imel na svojem računu 121,9 točke. Na tekmo se je uvrstil kot drugi v razvrstitvi po balvanih in težavnosti. V svoji paradni disciplini težavnosti je na Königsplatzu osvojil srebro. Medtem ko se je v balvanih, v katerem je letos znova začel tekmovati, prebil v svoj prvi polfinale na velikih tekmah in bil 14.

Z moškim finalom olimpijske kombinacije se je končalo evropsko prvenstvo v športnem plezanju v bavarski prestolnici. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju bo domov prinesla kar pet odličij. Janja Garnbret je postavila nov mejnik s tremi naslovi evropske prvakinje, zlatimi kolajnami v težavnosti, balvanih in olimpijski kombinaciji. Mia Krampl je v kombinaciji osvojila srebro, v težavnosti je bila četrta, Potočar pa je bil srebrn v težavnosti ter peti v kombinaciji.