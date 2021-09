Luka Potočar priplezal do naslova svetovnega podprvaka

Mladi slovenski športni plezalec Luka Potočar je na svetovnem prvenstvu v Moskvi potrdil veliko nadarjenost. V težavnosti je zablestel s srebrno kolajno, s katero si je izbojeval svoj največji uspeh na dosedanji športni poti.



Naslova svetovnega prvaka se je veselil Avstrijec Jakob Schubert, ki je tako kot Potočar priplezal na vrh stene. Z bronastim odličjem se je ovenčal Britanec Hamish McArthur (46 +). Mladi Jeseničan, ki bo 21. novembra praznoval 20. rojstni dan, je boj za kolajne napovedal že v polfinalu, v katerem je bil tretji.



Potočar, čigar vzornik je hokejski zvezdnik Anže Kopitar, je Sloveniji priboril že 19. odličje na svetovnih prvenstvih, vendar šele tretje v moški konkurenci. Pred njim sta bila v balvanih uspešna Jernej Kruder (2. na SP 2014) in Gregor Vezonik (3. na SP 2018).



Za pričakovanji so nastopile naše plezalke, saj se nobeni ni uspelo uvrstiti v veliki finale. Lučka Rakovec, ki je imela v kvalifikacijah četrti dosežek, se je morala na koncu sprijazniti s 14. mestom, Vita Lukan je pristala na 16. mestu, olimpijka Mia Krampl ni mogla izvleči več od 19. mesta, Tjaša Slemenšek in Lana Skušek pa sta polfinale končali na 21. oziroma 24. mestu.



