Maljković je bil edini kandidat za predsednika OKS

Srbski košarkarski strokovnjak in nekdanji selektor slovenske reprezentance Božidar Maljković bo še štiri leta vodil Olimpijski komite Srbije. Oseminšestdesetletni Maljković je bil edini predsedniški kandidat na današnji volilni skupščini v Beogradu.



Maljković je bil selektor Slovenije na domačem evropskem prvenstvu 2013, kjer je slovenska reprezentanca zasedla končno peto mesto. Velik pečat je pustil predvsem na klubskem prizorišču, pod njegovim vodstvom je splitska Jugoplastika dvakrat osvojila evroligo v letih 1989 in 1990, po enkrat pa tudi francoski Limoges 1993 (zanj je tedaj igral Jure Zdovc) in grški Panathinaikos 1996.

