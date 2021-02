Marc Marquez bo izpustil testiranja, vprašljiv je tudi začetek SP

Tokrat brez prehitevanja

Španec pričakuje, da bo že po nekaj dirkah znova nepremagljivi Marc. FOTO: Reuters

Pogreša adrenalin

Španski motociklistični zvezdnikje na predstavitvi moštva Repsol Honda pred novo sezono v razredu motoGP dejal, da bo izpustil testiranja v Katarju pred začetkom svetovnega prvenstva in da je tudi ta zanj vprašljiv. Dirkač iz Cervere namreč še vedno okreva po lanskem zlomu nadlahtnice.Marquez je grdo padel na prvi dirki lanske sezone julija v Jerezu. Kasneje je po prvi operaciji doživel več težkih udarcev zaradi prehitrega poskusa vrnitve, premaknjenih ploščic v nadlahtnici, novih operacij in okužbe tkiva okoli zloma.Na predstavitvi ekipe Repsol Honda je odkrito priznal, da ne ve, ali bo sploh na štartu prvih dveh dirk nove sezone. Ti bosta v Katarju 28. marca in 4. aprila. Španec bo namreč zaradi dolgotrajnega okrevanja izpustil marčevska testiranja v Katarju na isti stezi v Losailu.»Pri okrevanju gre z vsakim korakom na bolje, a ne vem, kdaj se bom lahko vrnil,« je sporočil svojim navijačem. Cilj je nastop v Katarju, pri tem pa bodo glavno besedo imeli zdravniki. Prehitevanja pri vrnitvi tokrat ne bo.»Zdaj vsakič, ko obiščem zdravnika, prejmem dobre novice. To je zelo pomembno, saj je bilo zadnje leto zame zelo zahtevno,« je dodal osemkratni svetovni prvak, šestkratni v elitnem razredu motoGP.»Moram prisluhniti telesu, zdravnikom in fizioterapevtom. Doma sem povečal intenzivnost treningov, a nihče ne ve, kdaj bom pripravljen za vrnitev na dirkališča. Pomembno je, da se v zadnjih tednih vsak dan počutim bolje,« je potrdil Španec.»Pogrešam ekipo, dirkanje, adrenalin ... Morda bo trajalo eno, morda dve dirki, mogoče pa kar pol sezone, da bom dobri, stari Marc,« je še dejal Marquez, ki je zadnjo dirko med elito dokončal 17. novembra 2019 na VN Valencie.Marquez je bil v karieri šestkrat svetovni prvak v razredu motoGP (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019), po enkrat pa v razredu moto2 (2012) in do 125 ccm (2010).