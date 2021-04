Maribor za uvod z beograjsko Crveno zvezdo

V Sarajevu so opravili žreb za novoustanovljeno regionalno ligo v boksu. Vodstvo Boksarske zveze Slovenije (BZS) je tik pred zdajci v tekmovanje prijavilo BK Maribor, za katerega bodo praviloma nastopali vsi najboljši slovenski boksarji v osmih olimpijskih kategorijah (od 56 kg do nad 91 kg).



Osem je tudi ekip, ki bodo sodelovale v tej ligi na območju nekdanje Jugoslavije, razdelili pa so jih v dve skupini. V skupini A so Loznica (Srbija), Željezničar Sarajevo (BiH), Vardar Skopje (Severna Makedonija) in Črnogorski sokoli (Črna gora), v na papirju težji skupini B pa so ob BK Maribor še zagrebški Vitezi (Hrvaška), Radnik Bijeljina (BiH) in beograjska Crvena zvezda (Srbija).



Tekmovanje bo potekalo po dvokrožnem sistemu (dvoboj doma in v gosteh), po šestih krogih pa bo na sporedu še končnica z najboljšimi štirimi zasedbami (z vodilnima dvema iz vsake skupine). Liga se bo začela konec maja, takoj po balkanskem prvenstvu, BK Maribor pa bo za uvod gostoval pri Crveni zvezdi.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: