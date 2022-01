Mariborčani nemočni v dvoboju z zvezdniki Civitanove

Odbojkarji Maribora tudi po četrti tekmi skupine C lige prvakov ostajajo brez točke. Na gostovanju pri evropskemu in svetovnemu podprvaku, ekipi Lube Civitanova, se je niso niti nadejali, saj je kakovost precej na strani Italijanov, ki so tekmo dobili s 3:0. Italijanska ekipa, katere član je tudi Rok Jerončič, Slovenec z italijanskim potnim listom, ki je tokrat dobil priložnost v tretjem nizu in dosegel enega izmed treh asov ekipe, je s 3:0 dobila tudi prvo medsebojno tekmo v Mariboru, z 11 točkami pa tudi vodi v skupini.

Lube Civitanova : Merkur Maribor 3:0 (18, 15, 19) Dvorana Eurosole Forum, gledalcev 1000, sodnika: Cambre (Belgija), Jurković (Hrvaška). Lube Civitanova: Gabi 16, Sottile, Marchisio, Jerončič 1, Balaso, Lucarelli 11, Zajcev, Penna 1, Diamantini 8, Simon, De Cecco, Anzani 6, Yant 11. Merkur Maribor: Cafuta 4, S. Adžović, Kovačević, Pavlović 6, Košenina, Donik 5, A. Adžović 1, Planinšič 1, Kržič, Ihbajri 4, Kovačič, Gergye 8.

Izkušeni zvezdniki so tekmo nadzorovali od začetka do konca. Že v prvem nizu so ves čas vodili. Zanesljiv napad, v katerem se je izkazal predvsem Marlon Yant, in dobra obramba proti najnevarnejšemu mariborskemu napadalcu Ahmedu Ihbajriju, katerega uspešnost v napadu je bila le 25-odstotna, je zadostovala, da so niz gladko dobili. Še bolj izrazita je bila njihova premoč v drugem nizu, ko so napadu dodali še blok. Korektorju Ihbajriju nikakor niso dovolili, da se razigra, Libijcu pa niso v pomoč priskočili niti preostali napadalci. To je bil glavni razlog za poraz v nizu s 15:25.

Še najbolje so se slovenski prvaki upirali v tretjem nizu. Tako kot v prvih dveh niso niti enkrat vodili, so pa izenačili na 17:17. A nato sta reči v svoje roke vzela Gabi Garcia in Ricardo Lucarelli ter domačim zagotovila gladko zmago. Mariborčani so sami dosegli le 26 točk, od tega Roland Gergye osem, povsem pa je zatajil Ihbajri, dosegel je le štiri.

Varovanci Sebastijana Škorca bodo naslednjo tekmo lige prvakov odigrali v torek, 8. februarja, ko bodo v dvorani Tabor gostili poljsko ekipo Zaksa Azoty Kedzierzyn-Kozle.