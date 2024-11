Bagnaia padel, Martin še povečal prednost, prvak je lahko že jutri (VIDEO)

Španec Jorge Martin (Ducati-Pramac) je zmagal na šprinterski dirki velike nagrade Malezije, predzadnje dirke sezone svetovnega prvenstva motociklistov v kraljevem razredu motoGP. S tem je še povečal prednost v skupnem seštevku. Drugi je bil tokrat njegov rojak Marc Marquez (Ducati-Gresini), tretji Italijan Enea Bastianini (Ducati).

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je sredi dirke padel in ni končal dirke, tako da sedaj Martin, ki je vodil v SP že pred dirko, v prvenstvu vodi 29 točk pred dvakratnim zaporednim prvakom Bagnaio. Pred prihodom v Malezijo je bilo med njima 17 točk razlike.

Osem krogov pred koncem je prišlo do odločitve v boju za zmago v šprintu. Bagnaia, ki je bil tedaj na drugem mestu, je šel preveč po notranji strani v zavoju in je z nogo zadel ob robnik ter padel in končal ob progi, kjer se je držal za glavo.

Martin je v nadaljevanju dirko mirno pripeljal do končnega uspeha in si z natančno vožnjo priboril pomembno prednost in 12 točk, brez njih pa je ostal Bagnaia. Španec Alex Marquez (Ducati-Gresini) je bil četrti, peti pa prvi dirkač, ki ni bil na Ducatiju, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha).

Tokratni osmoljenec Bagnaia bo začel nedeljsko dirko s prvega štartnega mesta. V kvalifikacijah, ki so bile pred šprintom, je osvojil prvo mesto pred španskim tekmecem za naslov Martinom. Bila sta razred zase, tretjega Marqueza sta prehitela za skoraj sekundo.

»Martinator«, vodilni v prvenstvu, je udaril prvi in v prvem poskusu podrl rekord dirkališča. Pod pritiskom se je Bagnaia ob koncu dirke odzval in s časom minute, 56 sekund in 337 tisočink ponovno prišel do rekorda kroga v Sepangu, ki ga je imel pred začetkom tega vikenda. Dirka za VN Malezije bo v nedeljo ob 8. uri. Martin bi si na njej že lahko zagotovil prvi naslov svetovnega prvaka. Če bo Španec zmagal, mora Bagnaia osvojiti drugo mesto, da še ohrani možnosti za ubranitev naslova.

Prizorišče zaključka sezone še ni znano, saj VN Valencie ne bo zaradi katastrofalnih poplav. Tako vodstvo tekmovanja išče nadomestno progo in prireditelja za zadnjo dirko sezone.