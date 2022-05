Matej Žagar: Nisem še za staro šaro

Dvignil se je zastor nad novo sezono svetovnega prvenstva v spidveju. Niso tako oddaljeni časi, ko je imela elita spidveja premiero pri nas v Krškem, res pa je, da je bil tudi letošnji uvod blizu za številne privržence te panoge pri nas – v Donjem Kraljevcu pri Goričanu v Međimurju.

Med najboljšimi na svetu je s posebnim povabilom nastopil tudi Matej Žagar, sicer vrsto let član izbrane druščine najboljših spidvejistov na svetu. Tokrat se je odrezal s 6. mestom. Na dirki sta bila še dva Slovenca – Nick Škorja v vlogi rezerve, naš nekdanji as Izak Šantej pa kot tehnični direktor. Na koncu so bili najbolj veseli številni poljski spidvejski navdušenci, ki že dolga svoje rojake zvesto spremljajo po različnih postajah sezone: zmage se je namreč veselil Bartosz Zmarzlik, tik za njim je bil rojak Maciej Janowski, 3. mesto je pripadlo Dancu Mikkelu Michelsenu. Škorja je dvakrat dobil priložnost za nastop in s 3. mestom v 9. vožnji osvojil svojo prvo točko doslej med svetovno elito.

Žagar je bil z uvodom v sezono zadovoljen, uvrstitev v polfinale je lahko označil za uspeh, meril je nato odločno na finalno dirko, iz prvega ovinka prišel na 3. mesto, vztrajno napadal Michelsena, podviga pa nato le ni bilo. Vsekakor pa je potrdil, da je še naprej, tako kot že dobro desetletje, vodilni slovenski adut spidvejskega športa.

»Dokazal sem, da še nisem za staro šaro in pokazal nekaj dobrih voženj. Proga pri Goričanu je dopuščala veliko linij in niso odločali samo dobri motorji. Vesel sem, da sem po dveh slabih sezonah v Grand Prixu ponovno pokazal dober nastop,« je strnil misli 39-letnik iz Črne vasi pri Ljubljani.