Max Verstappen v Barceloni zanesljivo do prvega štartnega mesta

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule 1 v Barceloni. Svetovni prvak in vodilni v seštevku sezone 2023 je ugnal domačina Carlosa Sainza (Ferrari), tretji je bil Britanec Lando Norris (McLaren).

Nizozemec pred osmo dirko sezone ni imel večjih težav, da je prišel do četrtega najboljšega štartnega položaja letos in skupno 24. v karieri. Drugi Sainz je namreč zaostal za 0,462 sekunde, tesnejši pa je bil boj za mesta za njim. Na koncu je na tretje mesto privozil Norris, ki je le za dve stotinki ugnal Francoza Pierra Gaslyja (Alpine). Iz tretje vrste pa bosta začela nekdanji svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) in Kanadčan Lance Stroll (Aston Martin).

Slabše od pričakovanj sta se odrezala druga voznika Red Bulla in Ferrarija. Pri slednjem je Monačan Charles Leclerc prišel le do 19. mesta, brez zadnjega dela kvalifikacij pa je ostal tudi Mehičan Sergio Perez. Verstappnov moštveni sotekmovalec in drugi v SP je bil danes le 11.

Pred nedeljsko dirko, v Barceloni se bo začela ob 15. uri, ima Verstappen v SP 39 točk prednosti pred Perezom (144-105). Tretji je domačin Fernando Alonso (Aston Martin) s 93 točkami. Alonso je bil danes v kvalifikacijah deveti.