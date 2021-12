Mercedes umaknil pritožbo in čestital Verstappnu ter njegovi ekipi

Pri Mercedesu so v izjavi za javnost zapisali, da ob odhajanju iz Abu Dabija »niso mogli verjeti«, čemur so bili priča, dodali so tudi, da so »izgubili vero v dirkanje«. A nato so vseeno nadaljevali bolj spravljivo in poleg njihovega zvezdnika Lewisa Hamiltona za dosežke v nepozabni sezoni čestitali tudi njegovemu največjemu tekmecu Maxu Verstappnu. Nizozemec je kot drugi dirkač ekipe Red Bull v zgodovini osvojil naslov prvaka, potem ko je tudi po zaslugi zmede z varnostnim avtom pred zadnjim krogom prišel za hrbet Britanca in ga prehitel za ključno zmago, ki mu je prinesla naslov prvaka.

»Skupaj z Lewisom smo se previdno posvetovali o tem, kako bi se odzvali na dogodke z zaključka sezone v formuli 1. Vedno nas je vodila naša ljubezen do tega športa in verjamemo, da bi morale o zmagi v vsakem tekmovanju odločati športne zasluge. Na nedeljski dirki so številni čutili, vključno z nami, da razplet dogodkov ni bil pravi. Razlog, zaradi katerega smo v nedeljo vložili protest nad rezultati, je ta, da so pravila, ki veljajo za varnostni avto, uporabili na nek nov način, ki je vplival na rezultat dirke, potem ko je Lewis prepričljivo vodil in bil na poti proti osvojitvi naslova svetovnega prvaka,« so zapisali srebrni.

Fia ustanovila posebno komisijo

»Pritožili smo se v interesu poštenosti športa in od takrat smo v konstruktivnem dialogu s Fio (Mednarodno avtomobilistično zvezo, op. a.) in Formulo 1, da bi poskrbeli za jasnost v prihodnje, tako da bi vsi tekmovalci poznali pravila, s katerimi dirkajo, in kako se ta pravila izvajajo. Zato pozdravljamo odločitev Fie po ustanovitvi komisije, ki bo podrobno analizirala dogodke v Abu Dabiju in izboljšala robustnost pravil, upravljanja in sprejemanja odločitev v formuli 1. Pozdravljamo tudi to, da so k sodelovanju povabili ekipe in dirkače. Ekipa Mercedes-AMG Petronas bo aktivno sodelovala s to komisijo za boljšo formulo 1 – za vsako ekipi in vsakega navijača, ki ima ta šport rad tako kot mi. Fia bo odgovarjala za ta proces in s tem umikamo našo pritožbo.«

Za konec so sledile še čestitke vsem, ki so kakor koli prispevali k izjemnemu zaključku sezone 2021.

»Maxu Verstappnu in Red Bull Racingu: radi bi izrazili naše iskreno spoštovanje do vaših dosežkov v tej sezoni. Poskrbeli ste, da je bil ta boj za naslov res epski. Max, čestitamo tebi in tvoji celotni ekipi. Veselimo se, da bomo zdaj na stezi naslednjo sezono mi napadali tebe. Kot zadnje pa, četudi se v skupnem seštevku dirkačev ni razpletlo tako, kot smo upali – ne bi mogli biti bolj ponosni na našo ekipo. Lewis, ti si največji dirkač v zgodovini formule 1 in vsak krog te neverjetne sezone si na stezi pustil srce. Brezhiben športnik si na in ob stezi, prikazal si popolno predstavo. Kot tekmovalcu od glave do pet in kot vzorniku milijonom po svetu, se ti priklanjamo. Valtteri, bil si tako pomemben del te ekipe, ki je osvojila pet konstruktorskih naslovov v petih sezonah. Hvala za tvoj osupljiv prispevek k naši zgodovini v motošportu. Kiitos, Valtteri. Na koncu pa vsem spretnim in strastnim ženskam ter moškim v ekipi Mercedes-AMG Petronas F1 v Brackleyju in High Performance Powertrains v Brixworthu: spisali ste zgodovinsko poglavje v zgodbi Srebrne puščice z osvojenim osmim konstruktorskim naslovom – zapored. Ta dosežek je edinstven. Ali enostavno povedano: izjemen je. Vi ste izjemni.«