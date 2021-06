Mo Farah vse dlje od Tokia

Štirikratni olimpijski prvak v teku na 5000 m in 10.000 m Mo Farah je minuli konec tedna v Birminghamu poskušal ujeti normo za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu. Daljšo razdaljo je pretekel v času 27:49,83, kar je 22 sekund slabše od norme in je zaostal za sedmimi tekmeci. Britanca somalijskega rodu je ovirala tudi poškodba gležnja.



»Ta trenutek moje možnosti niso najboljše. Verjamem, da lahko v naslednjih treh, štirih tednih ujamem formo in dosežem normo,« še ni obupal sir Mo Farah, ki se je po desetem naslovu svetovnega prvaka leta 2017 umaknil s tekmovalnih stez. Tudi zaradi sumničenj uporabi nedovoljenih sredstev v obdobju, ko je bil eden od njegovih trenerjev Alberto Salazar. Američan je bil zaradi kršenja proti dopinških pravil leta 2019 kaznovan s štiriletno prepovedjo delovanja.



Pred dvema letoma je najboljši britanski dolgoprogaš v zgodovini napovedal, da bo v Tokiu poskušal ubraniti zlato na daljši tekaški preizkušnji. Kvalifikacijski čas mora 38-letni Farah preteči do 27. t. m.

