Nadal kritičen do Đokovića: Še dobro, da na tribunah ni bilo ljudi

Bronasto kolajno v Tokiu je z zmago nad prvim favoritom Novakom Đokovićem osvojil Španec Pablo Carreño, bilo je 6:4, 6:7 in 6:3. Srbski zvezdnik, ki je po zmagah na OP Avstralije, OP Francije in OP Velike Britanije lovil zgodovinski »zlati slam«, je brez možnosti za zlato odličje ostal po porazu v polfinalu s kasnejšim zmagovalcem Nemcem Alexandrom Zverevom.



Obračun za tretje mesto s Carreñom so zaznamovali tudi izpadi Srba, ki je v jezi metal lopar, po porazu pa je zaradi bolečin v rami kontroverzno odpovedal še nastop v mešanih dvojicah.



»Pomembno je, da se takšnim rečem poskušaš izogniti, še bolj v primeru, ko si vzor številnim otrokom. Konec koncev gre za številko ena na svetu in enega najboljših igralcev v zgodovini,« je pred začetkom turnirja Citi Open v Washingtonu menil Rafael Nadal, ki je z Đokovićem in Švicarjem Rogerjem Federerjem izenačen na vrhu večne lestvice po številu osvojenih naslovov za veliki slam.

Na srečo so bile tribune prazne

»Čudno je, da se nekdo, ki je tako uspešen, na trenutke tako odziva, a res je tudi, da je zelo tekmovalen in takšen je pač njegov način. Še dobro, da na tribunah ni bilo ljudi in se ni zgodilo nič več od tega (Đoković je svoj lopar vrgel na tribuno, op. a.), vendar je res, da se takšne reči na trenutke dogajajo. A poskušati se jim moraš izogniti. Ni videti ravno najlepše.«



Nadal je še povedal, da ga je uspeh rojaka zelo razveselil, saj tudi sam dobro ve, kakšen je občutek ob osvojitvi olimpijskega odličja. Legendarni Majorčan je v Riu de Janeiru leta 2016 osvojil dve zlati odličji.



»Vesel sem zanj (za Carreña, op. a.) in tudi za Španijo. To si bo zapomnil za vse življenje, gre za nekaj nepozabnega,« je še povedal 35-letni Nadal.

