Najboljši Kristjan Čeh, povsem izenačeni Tina Šutej in Maruša Mišmaš

Kristjan Čeh je bil v tradicionalni anketi Atletske zveze Slovenije (AZS) izbran za najboljšega slovenska atleta leta 2021. Med atletinjami sta si prvo mesto z 288 točkami razdeli Tina Šutej in Maruša Mišmaš Zrimšek. Slednja je bila med atletinjami prva lani pred Šutejevo, tretje mesto je letos pripadlo Neji Filipič.

Čeh (Ptuj) je bil najboljši že lani, tako kot po prejšnji sezoni pa sta mu tudi tokrat na naslednjih dveh mestih sledila Luka Janežič (Kladivar) in Žan Rudolf (Mass).

Čeh je tudi letos slavil še v konkurenci do 23 let, med mlajšimi članicami je bila najboljša Klara Lukan (Mass). Lani je bila prireditev zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 virtualna, danes so jo pripravili v živo v Ljubljani, kjer je nagrado za najboljšega trenerja prejel Tevž Korent, med drugimi trener Mišmaš Zrimškove in Lukanove.

Peti na olimpijskih igrah v Tokiu v metu diska

Dvaindvajsetletni Čeh, ki je ta čas na pripravah v Estoniji, je bil peti na olimpijskih igrah v Tokiu v metu diska, ubranil je naslov evropskega prvaka do 23 let, postavil evropski rekord v tej kategoriji in prvič presegel magično mejo 70 m, četudi je bil večji del sezone brez trenerja.

Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je osvojila srebrno medaljo na dvoranskem EP na Poljskem ter bila peta na OI v Tokiu. Triintridesetletnica je najboljši dosežek v svoji disciplini letos premaknila na 4,76 m. Sezono prestižne diamantne lige je končala na skupnem tretjem mestu. Mesto višje je bil Čeh.

Tina Šutej med skokom s palico v Tokiu. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Sedemindvajsetletna Maruša Mišmaš Zrimšek je bila šesta na OI na 3000 m zapreke in je v japonski prestolnici še drugič v sezoni popravila slovenski rekord, ki zdaj znaša 9:14,84. Nekaj časa je bilo videti, da se bo celo borila za bronasto olimpijsko kolajno, a ji je na koncu zmanjkalo moči.

Med starejšimi mladinci sta bila najboljša Vid Botolin (Kladivar) in Veronika Sadek (Mass), med mlajši mladinci Sandro Jeršin Tomassini (Mass) in Petja Klojčnik (Štajerska), med pionirji pa Niko Štajmec (Poljane Maribor) in Tia Tanja Živko (Kladivar).

Zlato plaketo AZS sta prejela Žan Rudolf in Anita Horvat za tretje mesto na SP v štafetnih tekih na Poljskem. Priznanje za najboljši klub je prejel ljubljanski Mass, najboljši organizator pa je bil drugo leto zapored klub Posočje Tolmin.

Za dolgoletno delo v atletiki je med drugimi priznanje prejel Gojko Zalokar, nekdanji direktor Timinga, ter za medijsko poročanje Slovenska tiskovna agencija. Miro Kocuvan in Majda Križe sta dobili evropski nagradi za trenerje, za ženske voditeljice v atletiki pa Mojca Verhovnik.

Marusa Mišmaš Zrimšek je bila odlična v Tokiu. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

»Tudi letos smo izpeljali vse domače tekme, izjemno uspešni smo bili na velikih tekmah, kjer smo se po pravilu vračali z medaljami ... Po daljšem premoru smo jeseni začeli tudi s šolskimi tekmovanji,« je na podelitvi priznanj povedal predsednik AZS Roman Dobnikar.

AZS izdala knjigo Sledi odličnosti ob 100-letnici AZS

Knjigo Sledi odličnosti ob 100-letnici AZS je pospremil Miroslav Cerar, s 30 medaljami na velikih tekmah najuspešnejši slovenski športnik. »Kar milo se mi je storilo, ko sem knjigo prebiral in se zaustavljal na posameznih straneh, saj sem poznal številne in z njimi tudi tekmoval. Pred 65 leti sem namreč ob gimnastiki vadil tudi atletiko. Skupaj smo tkali vezi z nekdanjimi atleti Romanom Leškom, Jožetom Brodnikom in Drago Stamejčič Pokovec, veliko mlajša Brigita Bukovec, srebrna na OI na 100 m ovire, je izvirala iz gimnastičnih vrst.«

Na slovesnosti sta bila poleg Cerarja tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in podpredsednik Tomaž Barada. Ljubljanski podžupan Dejan Crnek pa je obljubil, da bo poleg ljubljanskega bazena Ilirija proti koncu naslednjega leta stekla tudi gradnja novega atletskega stadiona v Šiški.