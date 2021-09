Ni njegova naloga, da navijačem govori, naj ne žvižgajo Lewisu

1985.

leta je Zandvoort nazadnje gostil dirko v formuli 1. Takrat je zmago slavil legendarni Avstrijec Niki Lauda.

Maxa Verstappna je že včeraj v Zandvoortu pozdravilo ogromno navijačev. FOTO: Vincent Jannink/AFP

Leteči Finec že lani pred božičem sprejel odločitev

Skupni vrstni red za svetovno prvenstvo v formuli 1 (12/22):

1. Hamilton (VB, Mercedes) 202,5, 2. Verstappen (Niz, Red Bull) 199,5, 3. Norris (VB, McLaren) 113, 4. Bottas (Fin, Mercedes) 108, 5. Perez (Meh, Red Bull) 104, 6. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 83,5, 7. Leclerc (Mon, Ferrari) 82, 8. Ricciardo (Avst, McLaren) 56.

Ni se še polegel prah na polomijo v Spa-Francorchampsu, kjer so prireditelji velike nagrade Belgije v formuli 1 minulo nedeljo zaradi dežja izpeljali farso z dvema krogoma za varnostnim avtomobilom, že je pred najhitrejšim cirkusom naslednja dirka. V 300 kilometrov oddaljenem Zandvoortu bo jutri (15) na sporedu 13. letošnja preizkušnja za SP, prva na tem znamenitem dirkališču pri Amsterdamu po letu 1985.Na veliki nagradi Nizozemske bo seveda v središču pozornosti domači matador, ki je z nedeljsko zmago na najkrajši dirki v zgodovini kraljevskega avtomobilističnega razreda svoj zaostanek za vodilnim Mercedesovim šampionomzmanjšal na vsega tri točke. Z novim uspehom bi se Red Bullov zvezdnik znova zavihtel na vrh skupne razvrstitve.»Steza je super. Je precej kratka, ima pa veliko zelo hitrih zavojev, zaradi katerih smo vsi skupaj izjemno uživali,« je bil 23-letni Nizozemec očaran nad progo v Zandvoortu, na kateri se je leta 1985, ko so zadnjič gostili karavano formule 1, zmage veselil legendarni Avstrijec(McLaren-TAG).Na uvodnih prostih treningih, na katerih sta bila najhitrejša Hamilton (1:11,500) in Ferrarijev dirkač(1:10,902), je Verstappen zasedel drugo in peto mesto, po končanem »delovnem dnevu« pa je številne oranžno oblečene privržence, ki so že včeraj dodobra napolnili tribune in bučno pozdravili svojega junaka, razveselil z napovedjo, da ima še precej rezerve.»Čudovito je bilo že uvodni dan videti toliko navijačev ob progi,« je bil glasne podpore vesel nizozemski zvezdnik. Zaradi žvižgov, ki so jih njegovi privrženci namenili Hamiltonu, se ni vznemirjal. »Ni moja naloga, da jim govorim, naj ne žvižgajo Lewisu,« je poudaril »pobesneli Max« in vzdušje ob dirkališču primerjal s tistim na nogometnih štadionih, na katerih je »povsem normalno, da domači navijači izžvižgajo gostujoče moštvo.«Oči ljubiteljev motošporta bodo kajpak še posebej uprte tudi v, ki je v sredo razkril, da bo po koncu sezone sklenil svojo blestečo kariero v formuli 1. »Že pred lanskim božičem sem svojim šefom sporočil, da bo letošnja sezona 95-odstotno moja zadnja,« je razkril 41-letni Finec.O nadaljevanju bi morda razmislil, če bi mu pri moštvu Alfa Romeo izdelali konkurenčnejši dirkalnik. Na dosedanjih dvanajstih preizkušnjah je sicer osvojil le dve točki za 10. mesti v Bakuju in na Hungaroringu, kar je precej manj, kot si je zadnji Ferrarijev svetovni prvak (iz sezone 2007) obetal pred začetkom letošnjega prvenstva.