Vem, da sem šele na začetku športne poti in da imam lahko še dolgo kariero

V nadaljevanju preberite:

Kako Ema Kozin po treh prespanih nočeh gleda na sobotno zmago, s katero si je priboksala prav poseben šampionski pas združenja WBC, kaj si je želela dokazati, zakaj je snela čepico pred Madžarko Szilvio Szabados, kaj sta že na ogrevanju začutila njena trenerja Redžo Ljutić in Rudolf Pavlin, kaj ji pomeni zgodovinski uspeh, po katerem je postala najmlajša profesionalna svetovna prvakinja v treh kategorijah, kaj se je naučila iz poraza z ameriško šampionko Claresso Shields, kdaj se bo naslednjič povzpela v ring, s kom in kje bi se rada pomerila, kaj in kje bo preživela zaslužen oddih, koliko obveznosti jo še loči od zaključka študija na fakulteti za matematiko in fiziko ...