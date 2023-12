Nezvesti Jon Rahm v žep pospravil Ronalda in Messija

Dolgo časa sta na vrhu lestvice najbolje plačanih športnikov kraljevala Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, zdaj ju je strmoglavil španski golfist Jon Rahm (29), ki je sprejel nespodobno povabilo in prestopil v odpadniško serijo LIV za 555 milijonov evrov.

Odločitev je presenetljiva, saj je dolgo zatrjeval, da bo ostal zvest turneji PGA in da ga denar ne zanima. Rahm je številka 3 na svetu. Vsota, ki jo bo prejel, je trikrat višja od tiste, ki jo je LIV pred letom in pol plačala Philu Mickelsonu.

LIV, ki jo poganja kapital savdskega investicijskega sklada (PIF), je pred tem neuspešno snubila Tigerja Woodsa (za 920 mio €) in Roryja McIlroya (290 mio).

FOTO: The Sun

Rahm zaradi prestopa ne bo smel nastopiti na Ryderjevem pokalu, na katerem bo Evropa prihodnje leto v New Yorku branila zmago proti Američanom. Po Forbesu sta Ronaldo in Messi lani zaslužila 160 oz. 151 milijonov evrov.

Lani je Rahm govoril, da ga denar ne zanima preveč. »Denar je v redu, ampak z ženo (Kelley; op. p.) sva se pogovarjala o tem in se strinjala, da naju ne bo spremenil. Pravzaprav se lahko od golfa poslovim že danes, zaslužil sem dovolj za lagodno življenje. Nikdar nisem igral golfa zaradi denarja, ampak iz užitka, rad tekmujem z najboljšimi na svetu,« je takrat razlagal aktualni prvak mastersa.

Jon Rahm je številka 3 na jakostni lestvici. FOTO: Warren Little/AFP

»Vedno sta me zanimala tradicija in dediščina, PGA ju ima, format LIV mi nikdar ni bil všeč. Na smeh mi gre, ko ljudje govorijo, da odhajam v LIV,« je The Sun povzel njegove takratne besede.

Rahmov prestop je v kočljiv položaj postavil predsednika nogometnega kluba Newcastle United, Yasirja Al-Rumayyana. Upravlja namreč z omenjenim skladom PIF, težkim 250 milijard evrov. Al Rumayyan naj bi se prihodnji teden srečal s komisarjem PGA Jayjem Monahanom in se pogovarjal o morebitni združitvi, potem ko sta pred pol leta rivalski tekmovanji nepričakovano sklenili premirje.

Prestop Rahma naj bi bil jasen znak, da so Savdijci pripravljeni narediti vse, da obvelja njihova, ugotavlja The Sun.