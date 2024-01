Nika in Nika sta bili na Japonskem super ekipa

Na Japonskem je bila v Zauu na vrsti superekipna tekma dvojic, Slovenijo sta zastopali Nika Križnar in Nika Prevc in v treh serijah prepričljivo opravili s konkurenco. Slovenki sta skakali konstantno in brez napak odbili nalet Kanadčank, predvsem Alexandrie Loutitt, ki je v zadnji seriji z 99,5 metra postavila daljavo dneva. Za Niko in Niko je torej še ena zelo uspešna tekma na Japonskem.

Super ekipna tekma je postregla s tremi serijami dvojic, zato je bila tekma nekoliko daljša kot sicer, predvsem pa bolj naporna za skakalke. A to se pri Slovenkah ni poznalo, začeli sta še nekoliko zadržano (Križnar 95 m, Prevc 94,5 m), nato pa v drugi seriji dvignili ritem, Križnarjeva je pristala pri 98 metrih, Niko Prevc je odneslo le pol metra manj in pred zadnjo serijo sta bili zanesljivo v vodstvu.

Tretja tekma, druga slovenska zmaga

V zadnji seriji je Križnarjeva pristala pri 95 metrih, Kanadčanki Abigail Strate (97 m) in Loutittova (99,5 m) sta vrgli rokavico Niki Prevc, ki pa je ostala mirna in zanesljivo priskakala novo zmago za slovenske smučarske skoke, razlika je na koncu znašala dobrih 14 točk. Tretji sta bili Avstrijki Eva Pinkelnig in Jacqueline Seifridsberger. To je bila šele tretja superekipna tekma v svetovnem pokalu, prva letos, premierno pa sta lani v Wisli dobila Anže Lanišek in Lovro Kos. V takšnem formatu bo ekipna tekma potekala tudi na naslednjih OI 2026 v italijanski Cortini.

»To je bila moja sploh prva ekipna tekma, počutila sem se dobro, čeprav je bila zame skakalnica iz skoka v skok težja. Vesela sem, da sva zmagali,« je bila po tekmi v svojem slogu redkobesedna Nika Prevc, skupaj z nasmejano Niko Križnar ju jutri čaka še posamična tekma v Zauu, naslednji konec tedna pa skakalke prihajajo na Ljubno.

Izidi:

1. Slovenija 722,2 točke

2. Kanada 709,7

3. Avstrija 697,0

4. Japonska 667,3

5. Norveška 620,7

6. Francija 617,8