Nov dan, novi kolajni: Terčeljevi srebrna, Kauzerju bronasta

Kauzerju tudi vozovnica za OI

Po petkovem uspehu slovenskih kanuistov, ki so na moštveni tekmi na evropskem prvenstvu v Ivrei osvojili tretje mesto, sta danes potrdila svojo kakovost tudi naša najboljša kajakaša.je v ženski konkurenci zaostala le za Avstrijko(za 0,47 sekunde), pri moških pa je Peter Kauzer spustil predse zgolj Čeha(za sekundo in dve stotinki) in Italijana(za 27 stotink).Terčeljeva je pri 29 letih postala pridna zbiralka odličij na velikih tekmovanjih. Na svetovnem prvenstvu 2019 v Seu d'Urgellu je nekoliko presenetljivo ugnala celotno mednarodno elito, v Ivrei na severu Italije pa je prvič osvojila odličje na preizkušnjah posameznic na prvenstvih stare celine.Nekoliko drugačna je zgodba Petra Kauzerja, ki bo 8. septembra dopolnil že 38 let. Prvi kolajni na evropskih prvenstvih je osvojil že leta 2005 v Tacnu – srebro med posamezniki in zlato v moštveni navezi zin–, v Ivrei pa si je priveslal že 13. odličje na EP. Šest jih je osvojil v posamični konkurenci (dve zlati, tri srebrne in zdaj še bronasto), ne smemo pozabiti, da je bil dvakrat (v letih 2009 in 2011) tudi svetovni prvak.Peter Kauzer je kot najuspešnejši slovenski kajakaš na letošnjem EP osvojil prvo mesto na interni razpredelnici za nastop na olimpijskih igrah, v Tokiu bo četrtič zapored štartal pod petimi krogi in poskušal osvojiti drugo kolajno; v Riu 2016 je bil drugi. Mesto v olimpijski reprezentanci si je zagotovil že v polfinalu, v katerem je osvojil četrto mesto, saj se je zalomilo njegovima domačima tekmecema.je bil blizu podaljšanju boja, a je zasedel 14. mesto in obtičal zunaj elitne deseterice. Po polovici proge je še bolje kazalo, ki pa je pri 15., protitočnih vratcih storil napako in se vdal v usodo. Uvrstil na rep nastopajočih in pristal na 38. mestu.Pri kajakašicah je bilo že nekaj časa jasno, da bo Slovenijo v Tokiu zastopala Eva Terčelj, da upravičeno, je pokazala tudi v Ivrei. Ljubljančanka v kvalifikacijah in na petkovi ekipni tekmi ni bila posebej prepričljiva, a se je na težji polfinalni progi bolje znašla ter se s četrtim časom z dvema kazenskima sekundama zanesljivo uvrstila v finale.V njem pa ni biloin. Novakova je progo preveslala brez dotika in končala na 12. mestu, Kragljeva pa je bila 13., zanjo so bile usodne štiri kazenske sekunde. Novakovi je za dosežek kariere zmanjkalo 31 stotink, Kragljeva je za desetim mestom zaostala za 62 stotink sekunde.Jutri bodo v Ivrei na sporedu polfinalni in finalni nastopi kanuistov in kanuistk.1. Vid Prindiš (Češ) 81,90 (0)2. Giovanni De Gennaro (Ita) + 0,75 (0)4. Vavrinec Hradilek (Češ) 4,16 (0)5. Mario Leitner (Avt) 4,50 (0)1. Corinna Kuhnle (Avt) 91,42 (0)3. Ricarda Funk (Nem) 3,92 (4)4. Klaudia Zwolinska (Pol) 4,57 (2)5. Kimberley Woods (Vbr) 5,30 (2)