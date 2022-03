Nova Gorica okronala 14 novih prvakov v judu

Nova Gorica je gostila državno prvenstvo v judu. Na tekmovanju je nastopilo 108 tekmovalcev iz 28 klubov, od tega 38 judoistk in 70 judoistov. Skupaj se je na treh tatamijih odvilo 152 borb za 14 naslovov prvakov.

V ženski konkurenci so naslove osvojile Urška Rižnar (Partizan Ljutomer) do 48 kg, Anja Štangar (Olimpija) do 52 kg, Ana Škrabl (JK Bežigrad) do 57 kg, Lia Ludvik (Z'dežele Sankaku) do 63 kg, Anka Pogačnik (Triglav Kranj) do 70 kg, Metka Lobnik (Apolon Maribor) do 78 kg in Nicki Norčič (Olimpija) nad 78 kg.

V moški konkurenci pa so slavili David Štarkel (Impol) do 60 kg, Tobias Furst Črtanec (JK Bežigrad) do 66 kg, Aljaž Plantak (JK Gorica) do 73 kg, Martin Hojak (JK Bežigrad) do 81 kg, Marko Vrhovnik (JK Olimpija) do 90 kg, Jaro Vezjak (Branik Maribor) do 100 kg in Enej Marinič (Branik Maribor) nad 100 kg.