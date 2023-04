Od načrta A prešla na različico B in na koncu pristala pri planu C

V nadaljevanju preberite:

Kaj si vrhunska ljubljanska judoistka Maruša Štangar obeta od bližnjega svetovnega prvenstva v Dohi, s čim bi bila zadovoljna oziroma nezadovoljna na vrhuncu letošnje sezone v tem japonskem olimpijskem borilnem športu, zakaj je morala s prvotnega načrta A preiti na različici B in C, s kakšnimi težavami se je 25-letna članica Olimpije spopadala v zadnjih mesecih, kaj je njen glavni cilj, koliko ji še manjka do konca (magistrskega) študija, s kakšnima uspehoma je nazadnje dvakrat navdušila njena starejša sestra Anja ...