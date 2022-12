Odbojkarice Calcita Volleyja izpadle iz pokala CEV

Kamničanke so izgubile tudi povratno tekmo šestnajstine finala pokala CEV proti grškemu Olympiakosu. V Kamniku prejšnji teden so bile tekmice boljše s 3:1, tokrat pa so zmagale s 3:0 (21, 20, 16). Na prvi tekmi v Kamniku so imele aktualne slovenske državne prvakinje, podobno kot na vseh tekmah v kvalifikacijah lige prvakinj, težave z učinkovitostjo v napadu in lastnimi napakami v končnicah nizov. To je bil tudi glavni razlog za njihov poraz, vseeno pa so v Pirej odšle z upanjem na zmago s 3:0 ali 3:1 in zlati niz, ki bi potem odločal o tem, kdo bo napredoval.

Olympiakos : Calcit Volley 3:0 (21, 20, 16) Dvorana Melina Merkouri Rentis, gledalcev 200, sodnika: Goitre (Italija), Akbulut (Turčija). Olympiacos: Giota 3, Emanuilidu 2, Kosma, Siristatidi, Winters 13, Antonakaki, Aelbrecht 7, Salas Rosell 8, Cicigiani, Kubura 16, Hristodolu 6, Genicaridi 3, Zafeiriu, Sufleri. Calcit Volley: Gorjup 1, Radišković 10, Vovk 4, Đorđević 2, Hutinski 5, Boisa 8, Kregar 2, Charuk, Vukojević, Pucelj 2, Čižman 3, Banko

A takšen scenarij bi Kamničanke naredile le, če bi odpravile vse pomanjkljivosti s prve tekme, pri tem pa niso bile uspešne. Grška ekipa je na koncu dosegla še eno zmago in se brez težav uvrstila naprej. Začetek uvodnega niza je pripadel domači ekipi, ki je po napakah kamniške ekipe povedla s 6:1. Po odmoru so gostje le uredile svoje vrste in se na servis Maše Pucelj, Sara Hutinski je prispevala dva bloka, domačim približale le na točko zaostanka (5:6). A po težavah z zaključevanjem napadov so Grkinje spet prišle do občutnejše prednosti (14:10). Kamničanke so zaostanek hitro prepolovile, a je Olympiakos spet prišel do petih točk prednosti (17:12 in 20:14), in čeprav so kamniške odbojkarice na servis Sare Hutinski prišle le na dve točki zaostanka (20:21), do preobrata ni prišlo.

Z dvema zaporednima asoma Kubanke Wilme Sallas Rosell so domače odbojkarice v drugem nizu prve prišle do dveh točk prednosti (5:3), toda na servis Anđelke Radišković, dosegla je tudi dva asa in napadu Naje Boise so Kamničanke pobegnile za tri točke (8:5). Vendar veselje ni dolgo trajalo, po novi seriji servisov so do prednosti spet prišle Grkinje. Pomagal ni niti nov odmor, Kamničanke pa je pestil tudi slab sprejem (v prvem nizu le 22-odstoten, v drugem 30-odstoten). Kamničanke se niso več vrnile v igro, čeprav so pred vstopom v končnico z blokom Ule Gorjup in asom Radiškovićeve prišle na dve točki zaostanka (18:20).

Zmaga v tem nizu je Grkinjam že prinesla napredovanje, tretji je bil nato le še formalnost. Domače so pobegnile za šest točk (10:4), do konca niza pa so svojo prednost le še povečevale. Tekmo, v kateri so bile Grkinje boljše v vseh elementih igre, predvsem pa v napadu, kjer je bila njihova učinkovitost 40-odstotna, kamniška le 25-odstotna, je končala Maria Genicaridi.