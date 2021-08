Pacquiao postavlja marsikaj na kocko

Filipinski boksarski superzvezdnik Manny Pacquiao (62 zmag, 39 s k. o., 2 neodločena izida, 7 porazov) bo 17. decembra praznoval že 43. rojstni dan, vendar pa ima kljub temu pred očmi še vedno najvišje cilje. Tako bo imel danes ponoči v Las Vegasu že svoj 72. profesionalni dvoboj.



V areni T-Mobile bi se moral sprva pomeriti z neporaženim Američanom Errolom Spenceom (27 zmag, 21. s k. o.), ki pa je bil zaradi poškodbe očesa odpovedati obračun s Pacquiaom. V zadnjem hipu je vskočil Kubanec Yordenis Ugas (26 zmag, 12 s k. o., 4 porazi), svetovnim prvakom v velterski kategoriji po različici WBA. »Počutim se sijajno. Čeprav štejem že 42 let, v ekipi še vedno verjamejo vame in v moje sposobnosti. Tako kot jaz so prepričani, da se lahko še vedno kosam s prav vsakim tekmecem,« je poudaril legendarni »Pac Man« in pribil, da kljub 25 letom v boksu še vedno obožuje ta šport.



»Rad treniram in tako iz dneva v dan spoznam kaj novega o sebi,« je razkril filipinski veteran, ki znova ni želel dati nobene napovedi glede razpleta obračuna. »Seveda bi bila zmaga po dveh letih premora čudovita za mojo družino in domovino, a je treba vedeti, da marsikaj postavljam na kocko; to bi bil lahko namreč tudi moj zadnji dvoboj,« je še dejal Pacquiao.

